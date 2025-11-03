3 de noviembre de 2025 - 09:53

Santilli, nuevo ministro del Interior: prometió "una agenda para extraordinarias" y reveló sus objetivos

El reemplazante de Lisandro Catalán habló este lunes y dio detalles de su primera reunión con Javier Milei.

Diego Santilli promete una agenda para extraordinarias y reveló cuáles son sus objetivos como ministro.

Diego Santilli promete "una agenda para extraordinarias" y reveló cuáles son sus objetivos como ministro.

Javier Milei anunció a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior.

El nuevo funcionario reveló este lunes que mantuvo una reunión con el Presidente en la Quinta de Olivos, donde conversaron sobre las prioridades que tendrá su cartera.

“Es una agenda para extraordinarias. Voy a hablar con el jefe de Gabinete”, expresó Santilli en diálogo con A24, en referencia a Manuel Adorni, quien también debutará esta semana como jefe de Gabinete tras la salida de Guillermo Francos.

Las prioridades de Diego Santilli como ministro

Santilli señaló que su trabajo estará enfocado en coordinar con el Congreso Nacional y en fortalecer el vínculo con las provincias y los municipios.

Como sus primeros objetivos mencionó la aprobación del Presupuesto 2026 y las reformas tributaria y laboral que el Ejecutivo planea impulsar en sesiones extraordinarias.

Además, destacó la importancia de mantener un diálogo institucional con los gobernadores y volvió a descartar un acercamiento con Axel Kicillof, a quien le cuestionó: "No adhirió al Pacto de Mayo. Terminó la elección, subió impuestos, no los bajó. No adhirió a (las leyes de) reiterancia y antimafia, es la puerta giratoria. ¿Va a votar el Código penal para que haya tolerancia cero con los delincuentes? ¿Va a estar con Argentina o con su micromundo ideológico?".

Qué dijeron desde el Gobierno bonaerense

El ministro de Gobierno Carlos Bianco respondió con ironía a la designación de Santilli: “Contento no estoy. Me parece que tiene una responsabilidad, que es trabajar para solucionar los problemas de las provincias, más allá de su pertenencia a la Provincia, como bonaerense y candidato de la fuerza opositora, debe estar al tanto que su Gobierno le robó 12.000 billones de pesos. Así que seguro está en este momento gestionando que se devuelvan, hablando con Toto Caputo de la plata que nos robó Milei”, sostuvo Bianco en declaraciones a Futurock.

Santilli también fue consultado por la crítica de Mauricio Macri a los cambios en el Gabinete, especialmente a la salida de Guillermo Francos y la llegada de Adorni a la Jefatura de Ministros.

“Cuando hablás con un Presidente, es más el desafío que la satisfacción. Es un desafío enorme, hay que lograr temas trascendentales para el país. Hay que ir hacia adelante, eso es lo que me planteó”, explicó sobre su conversación con el exmandatario.

Respecto a su candidatura como diputado nacional, Santilli aclaró que su postulación no fue testimonial y que su incorporación al Ejecutivo responde a una convocatoria directa del Presidente.

“Yo fui tercer candidato a diputado, eso firmé y me comprometí. Me tocó asumir por la renuncia de otro candidato. Nunca estuvo en mis planes cambiar, pero si te convoca el Presidente, tenés que ir”, remarcó.

El flamante ministro del Interior participará este lunes, a las 9.30, de una reunión con todos los integrantes del Gabinete, encabezada por Manuel Adorni, en Casa Rosada.

