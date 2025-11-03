De corista de Milei a diputada nacional: quién es Ana Tamagno, la reemplazante de Diego Santilli.

Tras la designación de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior, la docente de 43 años ocupará su lugar en el Congreso.

Ana Valeria Tamagno, la mujer que se hizo viral tras subir al escenario del Luna Park junto a Javier Milei para interpretar "Panic Show" de La Renga, se convertirá el próximo 10 de diciembre en diputada nacional por La Libertad Avanza(LLA).

La inesperada designación de Diego Santilli como ministro del Interior liberó una banca en la Cámara Baja, que ahora ocupará Tamagno, ubicada en el puesto 18 de la lista libertaria por la provincia de Buenos Aires.

Ana Valeria Tamagno Quién es Ana Valeria Tamagno Ana Valeria Tamagno tiene 43 años, es oriunda de Dolores y se presenta en sus redes sociales como profesora de Lengua y Literatura. En sus publicaciones, combina reflexiones sobre educación y cultura con mensajes de apoyo al presidente.

“Soy profe, jamás llevé lo partidario al aula, pero mis alumnos sabían que era militante de la UCR y me hablaban de un tal Milei. No se las seguía, pero empecé a buscarlo en YouTube y a engancharme con sus ideas. Hoy soy termo. Literalmente, me adoctrinaron los pibes”, escribió tiempo atrás en X.

Milei presentó su libro "La construcción del milagro" a puro rock.



Graduada del Instituto Superior de Formación Docente N.º 168, Tamagno realizó una especialización superior en Lectura y Escritura en el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD). Además, tiene formación en artes escénicas y llegó a actuar en el musical Drácula.