De corista de Milei a diputada nacional: quién es Ana Tamagno, la reemplazante de Diego Santilli

Tras la designación de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior, la docente de 43 años ocupará su lugar en el Congreso.

Ana Valeria Tamagno, la mujer que se hizo viral tras subir al escenario del Luna Park junto a Javier Milei para interpretar "Panic Show" de La Renga, se convertirá el próximo 10 de diciembre en diputada nacional por La Libertad Avanza(LLA).

La inesperada designación de Diego Santilli como ministro del Interior liberó una banca en la Cámara Baja, que ahora ocupará Tamagno, ubicada en el puesto 18 de la lista libertaria por la provincia de Buenos Aires.

Quién es Ana Valeria Tamagno

Ana Valeria Tamagno tiene 43 años, es oriunda de Dolores y se presenta en sus redes sociales como profesora de Lengua y Literatura. En sus publicaciones, combina reflexiones sobre educación y cultura con mensajes de apoyo al presidente.

“Soy profe, jamás llevé lo partidario al aula, pero mis alumnos sabían que era militante de la UCR y me hablaban de un tal Milei. No se las seguía, pero empecé a buscarlo en YouTube y a engancharme con sus ideas. Hoy soy termo. Literalmente, me adoctrinaron los pibes”, escribió tiempo atrás en X.

Graduada del Instituto Superior de Formación Docente N.º 168, Tamagno realizó una especialización superior en Lectura y Escritura en el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD). Además, tiene formación en artes escénicas y llegó a actuar en el musical Drácula.

Tamagno: corista de la banda presidencial y editora de Milei

Ana es esposa de Marcelo Duclós, uno de los biógrafos de Milei. El presidente la invitó a integrar “La Banda Presidencial”, el grupo de rock libertario que tocó en el Movistar Arena durante la última campaña electoral.

En la banda también participan Alberto “Bertie” Benegas Lynch (batería), Joaquín Benegas Lynch (guitarra), su esposo Marcelo Duclós (bajo) y la diputada Lilia Lemoine (coros).

Además de su rol musical, Tamagno fue editora de “La construcción del milagro”, el último libro del Presidente, que reúne discursos y entrevistas. En la introducción, escribió una nota aclaratoria en la que advirtió: “Algunos de los textos incluidos en esta obra fueron publicados previamente por el autor en su libro Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica. Todas las secciones reutilizadas están debidamente identificadas y citadas”.

Con la designación de Santilli al frente del Ministerio del Interior, Tamagno ocupará su lugar en la Cámara de Diputados, donde se convertirá en la integrante número 85 del bloque oficialista de La Libertad Avanza.

