Alianza incómoda: el proyecto de Cambia Mendoza que impide la "defraudación" de las candidaturas testimoniales

A fines de julio pasado, los senadores nacionales por Mendoza, Rodolfo Suárez y Mariana Juri (Cambia Mendoza), presentaron un proyecto de ley para sancionar la "defraudación electoral" que representan las candidaturas testimoniales. Es decir, aquellos candidatos que se presentan para un cargo electivo, pero finalmente no lo asumen como los casos de Manuel Adorni y Diego Santilli en La Libertad Avanza.

Hace tres meses, el foco del ámbito político estaba depositado en las elecciones de la Provincia de Buenos Aires, donde varios intendentes del espacio de Axel Kicillof y hasta la propia vicegobernadora Verónica Magario , compitieron por cargos legislativos provinciales.

Entonces, como un mensaje político desde la UCR contra estas prácticas que estaba ejerciendo apriori el peronismo, el exgobernador anunció el envío del proyecto.

A través de su cuenta de X, Suárez sostuvo: “ NO a las candidaturas testimoniales. Presentamos un proyecto de ley con @mariana_juri en el @SenadoArgentina para impedir este engaño, que representa una clara defraudación electoral y un quiebre en la confianza política de los ciudadanos”.

“Nuestro interés es hacer un nuevo aporte a la mejora de la representación política, cómo lo hicimos con los proyectos de #BoletaÚnica , que se hará realidad en las próximas elecciones nacionales, y #FichaLimpia, que aún es un desafío a concretar a nivel nacional”, agregó Suárez.

En aquel momento, el por entonces vocero presidencial Manuel Adorni ya había sido electo como diputado provincial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Incluso desmintió en una conferencia de prensa que desistiera del cargo legislativo: “Es una fake. Estoy cansado de repetir que efectivamente voy a presentar mi renuncia el 9 de diciembre", aseguró en mayo pasado.

Diego Santilli, en una entrevista radial hace unas semanas, también aseguró que iba a asumir su banca de diputado nacional. "No, no tenemos testimonial", sostuvo cuando le preguntaron sí alguno de los integrantes de la lista de LLA no iba a asumir. "Testimonial significa vos sos intendente, por ejemplo, o sos gobernador, sos candidato y volvés a tu cargo", señaló por aquel entonces.

Lo cierto es que este lunes, tanto Adorni como Santilli fueron nombrados por el presidente Javier Milei como nuevos funcionarios y desistieron de las bancas por las que la ciudadanía los votó. El primero fue designado como Jefe de gabinete y el segundo como ministro del Interior.

Javier Milei anunció a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior Javier Milei anunció a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior. X / @JMilei

Este lunes, Adorni intentó justificarse en una entrevista con LN+: “Yo no soy testimonial. Los que pertenecemos a este espacio creemos lo mismo: son un fraude. Son los que se presentan como candidatos ya sabiendo que no van a asumir. No fue el caso de Santilli ni mi caso”.

“Ante el llamado del Presidente para colaborar en determinado lugar, uno se debe al Presidente. Testimonial no es no asumir. Yo siempre dije que iba a estar donde me dijera el Presidente”, sostuvo el nuevo jefe de gabinete.

Qué sucederá con el proyecto antitestimoniales

Estas medidas dejaron en una posición incómoda a los dos senadores radicales que presentaron este proyecto en busca de "defender la institucionalidad", sin imaginarse lo que sucedería con sus aliados libertarios, meses más tarde.

Desde su entorno aseguraron a Los Andes que "no van a retirar" la iniciativa, aunque reconocieron que tampoco despertó "mucho interés" entre sus colegas del Senado, como fue el proyecto de la Boleta Única Papel en su momento.

La propuesta se encuentra en la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside la senadora Alejandra Vigo (Unidad Federal) y de la que forma parte justamente Suárez.

Las modificaciones del proyecto

El proyecto propone incorporar el artículo 139 bis al Código Nacional Electoral (Ley Nº 19.945) con el siguiente texto: “Artículo 139 bis.- Defraudación a los electores. Candidaturas testimoniales. Se impondrá sanción de inhabilitación por cuatro (4) años para postularse a cargos públicos electivos a los/las candidatos/as que habiendo participado de un proceso electoral, no asumieran el cargo público para el que fueron elegidos”.

Es una normativa prácticamente idéntica al Artículo 17º de las modificaciones a la Ley 8967, sancionadas en el año 2017 en Mendoza, el cual establece: “En el caso de que los candidatos electos, estando en ejercicio de cargos públicos electivos, no asumieran en los cargos para los que fueron elegidos, se le aplicará una sanción que consistirá en la inhabilitación por cuatro (4) años para postularse a cargos públicos electivos”.

Entre sus fundamentos, Suárez y Juri hacen alusión al Código Electoral de Mendoza y señalan que “las candidaturas testimoniales contribuyen decididamente a la baja paulatina de la participación ciudadana en las elecciones".

En ese sentido, preguntan: "¿Qué interés podrían tener los ciudadanos de asistir a elegir personas que saben que no asumirán el cargo para el que se postulan?”

“Por cierto, se trata de una responsabilidad individual, pero también de los partidos políticos que tienen la obligación y el compromiso de ofrecer los mejores candidatos con calidad suficiente para satisfacer las demandas actuales”, agrega el texto.