Diego Santilli confirmó que buscará ser gobernador de Buenos Aires: "Me gusta esa pelea"

El diputado que sorprendió al país en las últimas elecciones aseguró que su objetivo es "aplicar las ideas del cambio" que impulsa Javier Milei.

El diputado electo de La Libertad Avanza por Buenos Aires, Diego Santilli, confirmó su intención de competir por la gobernación bonaerense. Dijo que su objetivo es aplicar en el distrito “las ideas del cambio” que impulsa el Gobierno nacional de Javier Milei. “Eso es lo que me motiva”, asumió.

“Por supuesto que me gustaría ser gobernador porque me gustaría llevar esta reforma, estas ideas del cambio, a la provincia de Buenos Aires. Voy a hacer corto: tiene el 38% de la población y el 35% de Producto Bruto Interno. Es la primera en cabeza de ganado de la Argentina, primera en soja y en trigo y segunda en maíz”, enumeró Santilli.

Por otra parte, resaltó también que se trata de un distrito con los principales puertos y es líder de la industria en general, particularmente, en el área automotriz.