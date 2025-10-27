Diego Santilli y el Gordo Dan cumplieron su promesa y se raparon en vivo

El diputado nacional reelecto por la provincia de Buenos Aires Diego Santilli cumplió este lunes con su promesa de campaña. El legislador se rapó la cabeza, con la número 1 de la maquina de cortar cabello.
Santilli se rapó la cabeza en el programa “La Misa”, que conduce el Gordo Dan. Luego le siguió el conductor, que a la vez ironizó sobre el empresario vinculado a Espert.
Lo hizo en vivo tras lograr el batacazo en las elecciones que ganó La Libertad Avanza (LLA). El "Colo", como se lo conoce, se sometió al corte en el programa "La Misa", conducido por el "Gordo" Dan en Carajo Stream.
"La palabra y las promesas se cumplen. Ahora rapándome en @CarajoStream", tuiteó Santilli junto a una imagen del momento. La foto de Santilli con el pelo rapado generó una gran cantidad de interacciones y comentarios en las redes sociales.
El militante libertario Daniel "Gordo Dan" Parisini también cumplió con su promesa. Luego de finalizar el corte y lucir su nuevo look, el "Gordo Dan" lanzó una frase con ironía, en referencia al caso que repercutió sobre LLA en la previa electoral: "Me dieron ganas de ser amigo de Fred Machado".
El comentario fue en referencia al empresario Fred Machado, detenido en Viedma y requerido por la Justicia de Estados Unidos por presunto lavado de dinero y narcotráfico. La polémica por los vínculos de Machado con José Luis Espert, por el presunto financiamiento irregular de campañas, fue lo que obligó a este último a renunciar a su candidatura a diputado.