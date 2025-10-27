Diego Santilli y el Gordo Dan cumplieron su promesa y se raparon en vivo

Santilli se rapó la cabeza en el programa “La Misa”, que conduce el Gordo Dan. Luego le siguió el conductor, que a la vez ironizó sobre el empresario vinculado a Espert.

El diputado nacional reelecto por la provincia de Buenos Aires Diego Santilli cumplió este lunes con su promesa de campaña. El legislador se rapó la cabeza, con la número 1 de la maquina de cortar cabello.

Lo hizo en vivo tras lograr el batacazo en las elecciones que ganó La Libertad Avanza (LLA). El "Colo", como se lo conoce, se sometió al corte en el programa "La Misa", conducido por el "Gordo" Dan en Carajo Stream.

Porque lo pelaron en vivo durante la Misa del Gordo Dan. pic.twitter.com/UJrzfY9Ku6 — Tendencias (@TTendenciaX) October 28, 2025 "La palabra y las promesas se cumplen. Ahora rapándome en @CarajoStream", tuiteó Santilli junto a una imagen del momento. La foto de Santilli con el pelo rapado generó una gran cantidad de interacciones y comentarios en las redes sociales.

El Gordo Dan también se rapó El militante libertario Daniel "Gordo Dan" Parisini también cumplió con su promesa. Luego de finalizar el corte y lucir su nuevo look, el "Gordo Dan" lanzó una frase con ironía, en referencia al caso que repercutió sobre LLA en la previa electoral: "Me dieron ganas de ser amigo de Fred Machado".