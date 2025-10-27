Axel Kicillof se refirió a la derrota en las legislativas y a la "intervención" de Donald Trump

El gobernador de Buenos Aires analizó los resultados adversos de las elecciones del domingo. Además respondió si será candidato a presidente: "Tenemos que reconstruir".

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, salió a hablar tras la derrota de Fuerza Patria en las recientes elecciones legislativas. El gran ganador, el partido oficialista de La Libertad Avanza (LLA), dio vuelta lo previsto en Buenos Aires y ratificó la tendencia en todo el país, que se tiñó de violeta.

En las últimas horas, Kicillof analizó los resultados en una entrevista con Gato Sylvestre, en C5N. Sin muchas vueltas, el conductor le consultó al gobernador si se presentará como candidato a presidente en 2027. "Tenemos que reconstruir la fuerza política. Incluso ganamos una elecciones con una fuerza política que no pudo reordenarse. Hay que ampliar y tenemos condiciones muy buenas", aclaró Kicillof.

De esta manera, el mandatario provincial señaló que todavía resta para el 2027, frente a otros temas más urgentes, aunque indicó: "Macri ganó en el 17, pero luego terminó perdiendo. En la Argentina las intermedias no son medida de lo que puede pasar después en las presidenciales, aunque hay que tomar nota y analizar".

Y añadió: "Ganamos la elección en septiembre, pero no quita que ahora perdimos y tenemos que analizar. No le han puesto un clavo a nadie". En ese sentido, destacó que se trató de números ajustados entre la victoria de LLA y la derrota de Fuerza Patria.

Sin embargo, el gobernador no se da por vencido ya que consideró que "todo el peronismo tiene que proponer algo de cara a que Milei sea reemplazado por alguien que cuide la industria, la cultura, la salud y todo lo importante que está en juego".