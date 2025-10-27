Axel Kicillof se refirió a la derrota en las legislativas y a la "intervención" de Donald Trump

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, salió a hablar tras la derrota de Fuerza Patria en las recientes elecciones legislativas. El gran ganador, el partido oficialista de La Libertad Avanza (LLA), dio vuelta lo previsto en Buenos Aires y ratificó la tendencia en todo el país, que se tiñó de violeta.
En las últimas horas, Kicillof analizó los resultados en una entrevista con Gato Sylvestre, en C5N. Sin muchas vueltas, el conductor le consultó al gobernador si se presentará como candidato a presidente en 2027. "Tenemos que reconstruir la fuerza política. Incluso ganamos una elecciones con una fuerza política que no pudo reordenarse. Hay que ampliar y tenemos condiciones muy buenas", aclaró Kicillof.
De esta manera, el mandatario provincial señaló que todavía resta para el 2027, frente a otros temas más urgentes, aunque indicó: "Macri ganó en el 17, pero luego terminó perdiendo. En la Argentina las intermedias no son medida de lo que puede pasar después en las presidenciales, aunque hay que tomar nota y analizar".
Embed - AXEL KICILLOF, en MINUTO UNO: "MILEI tiene que explicar qué CONDICIONES puso con EEUU"
Y añadió: "Ganamos la elección en septiembre, pero no quita que ahora perdimos y tenemos que analizar. No le han puesto un clavo a nadie". En ese sentido, destacó que se trató de números ajustados entre la victoria de LLA y la derrota de Fuerza Patria.
Sin embargo, el gobernador no se da por vencido ya que consideró que "todo el peronismo tiene que proponer algo de cara a que Milei sea reemplazado por alguien que cuide la industria, la cultura, la salud y todo lo importante que está en juego".
Sobre la estrategia electoral, analizó que "Fuerza Patria sostuvo los votos de octubre, así que el desdoblamiento no produjo una pérdida de votos". Y sumó: "Fuerza Patria sacó 41%, es un muy buen resultado porque le cuesta al peronismo las intermedias. Es el mejor resultado de toda la serie desde la vuelta de la democracia".
Axel Kicillof analizó los resultados de las elecciones legislativas
Axel Kicillof analizó los resultados de las elecciones legislativas.
C5N
En otra parte de la entrevista, Kicillof se refirió a Donald Trump como figura más que influyente en la victoria libertaria. El gobernador apuntó contra la "intervención" de Estados Unidos en la elección y al respecto remarcó: "La más relevante, la más novedosa, la absolutamente excepcional, es Trump, es la intervención de Trump".
Siguiendo la explicación del mandatario provincial fue importante el apoyo explícito de Trump a Milei y la intervención del Tesoro norteamericano, a través de Scott Bessent, para "sostener el tipo de cambio" antes de las elecciones. Y aseguró: “Trump dijo algo que para mí va más allá de si vuelve una política económica, el gasto, el déficit, fue muy concreto, si Milei no gana, hundo al país".
Para Kicillof, las palabras de Trump generaron "miedo" en un sector de la población, lo que podría haber condicionado el resultado del domingo en los comicios. Luego aseveró que "Trump también ordenó a la derecha argentina", refiriéndose a la alianza entre Milei y Macri.