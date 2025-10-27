Arde la interna: Máximo Kirchner no ocultó su fastidio ante Kicillof tras la caída del peronismo en Buenos Aires

El diputado nacional y referente de La Cámpora compartió escenario con el gobernador Kicillof, y expresó su enojo por el resultado.

La dura derrota del peronismo en la provincia de Buenos Aires dejó expuestas tensiones dentro del espacio. Durante el discurso de Axel Kicillof, quien reconoció la caída “por un resultado muy ajustado”, Máximo Kirchner se mostró muy incómodo y con gestos que reflejan el malestar del kirchnerismo.

Cerca de las 23, el gobernador bonaerense subió al escenario del búnker de Fuerza Patria para agradecer el acompañamiento y remarcar que el peronismo logró renovar todas las bancas que puso en juego. A su lado, el diputado nacional -referente de La Cámpora- acompañó en silencio.

Sin embargo, su expresión contrariada no pasó desapercibida en el auditorio, muchos menos en las redes sociales. Sus gestos fueron especialmente cuando Kicillof destacó el rol de los intendentes y al finalizar su discurso. Varios videos se viralizaron, y comenzaron las idas y vueltas dentro del espacio.

Casi en simultáneo, Mayra Mendoza, intendente de Quilmes y una de las figuras más cercanas a Cristina Kirchner, apuntó contra la estrategia electoral adoptada por Kicillof.

“Cristina Kirchner tenía razón, no importa cuando leas esto”, escribió en sus redes sociales, en alusión a la decisión del gobernador de desdoblar las elecciones bonaerenses de las nacionales.