El reemplazo de Espert: Santilli votó y dijo que fue una campaña "difícil y corta"

El candidato por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires aseguró el objetivo es "remontar la distancia de septiembre".

Diego Santilli votó y dijo que fue una campaña difícil y corta.

Diego Santilli votó y dijo que fue una campaña "difícil y corta".

El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, Diego Santilli, emitió su voto este domingo y destacó la importancia de una jornada electoral marcada por la implementación de la boleta única papel, un sistema que se estrena a nivel nacional.

“Es una oportunidad nueva e importante. Quiero agradecer a todos los fiscales y a los presidentes de mesa que están desde temprano, por llevar adelante el acto electoral con compromiso y responsabilidad”, expresó Santilli tras sufragar.

El dirigente liberal subrayó la importancia de la participación ciudadana y envió un mensaje a los votantes: “Convoco a la gente a que venga a votar y a definir su voto. Es muy importante hacerlo con respeto y con tranquilidad”.

La campaña de Santilli en reemplazo de Espert: "Difícil y corto"

Respecto de la campaña electoral, Santilli reconoció que fue un proceso “difícil y corto”. “Tuve solo 18 días de campaña. Fue una campaña distinta, complicada, pero puse toda la actitud y la garra. De eso se trata”, aseguró.

Al ser consultado sobre la situación política en la provincia de Buenos Aires, el candidato se mostró cauto pero optimista. “Mi objetivo fue remontar la distancia de septiembre. Tengo fe y ganas de que eso suceda, pero esperemos los resultados”, dijo.

Además, señaló que habló con el presidente Javier Milei: “Ayer hablé con el Presidente. Le deseé suerte y le agradecí la oportunidad que me dio de liderar este camino durante estos 18 días. Hemos hecho un trabajo importante con Cristian y todo el equipo del partido”, afirmó.

Finalmente, agregó: “Ahora voy a almorzar con mi familia, con mi mujer y mis hijos. Quiero agradecer la buena onda de la gente y el acompañamiento en todo este proceso”, concluyó.

