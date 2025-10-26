26 de octubre de 2025 - 10:44

Enojado, Espert votó en medio del escándalo narco y pidió que lo respeten

Tras bajar su candidatura a diputado nacional de La Libertad Avanza, el libertario emitió sufragio en San Isidro y evitó hablar ante la prensa. “Vengo a ratificar la democracia”, dijo.

Votó José Luis Espert tras el escándalo.&nbsp;

Votó José Luis Espert tras el escándalo. 

Foto:

Captura video
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

José Luis Espert reapareció públicamente este domingo para emitir su voto tras ser el centro de atención en estas elecciones. El diputado, que días atrás renunció a su postulación por presuntos vínculos con el empresario Fred Machado y el narcotráfico, llegó minutos antes de las 10 acompañado por su esposa.

Leé además

La foto del cartel que apoya a José Luis Espert en el acto de cierre de campaña de Milei es falsa

La foto del cartel que apoya a José Luis Espert en el acto de cierre de campaña de Milei es falsa

Por Reverso
La CNE aceptó reimprimir los afiches de La Libertad Avanza con la imagen de Diego Santilli.

La CNE aceptó reimprimir los afiches de La Libertad Avanza con la imagen de Diego Santilli

Por Redacción Política

El excandidato a diputado nacional de La Libertad Avanza se hizo presente en el colegio Holy Cross, en San Isidro. Ante una guardia periodística que lo avasalló con preguntas, se mantuvo casi silencio con un tono bajo. “Pido respeto para mí”, expresó ante cámaras, evitando responder a la prensa.

Espert había declinado su candidatura con la que aspiraba a mantener su banca en el Congreso, pero igualmente su cara aparece en la boleta única de la provincia de Buenos Aires. "Vengo a ratificar la democracia. Ya dije todo lo que tenía que decir. No voy a dar más declaraciones", marcando distancia de la exposición, mientras esperaba por su familia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Elecciones legislativas: le habrían pedido a Diego Santilli que se rape para parecerse a José Luis Espert.

Todo por un voto: aseguran que desde LLA le pidieron a Diego Santilli que se rape para parecerse a José Luis Espert

Por Redacción Política
Jorge Difonso, el candidato a diputado nacional por la alianza “Provincias Unidas – Defendamos Mendoza”.

Difonso votó en San Carlos: "Los mendocinos van a elegir pensando en Mendoza, no en Buenos Aires"

Por Redacción Política
El candidato a diputado nacional Emir Félix Fuerza Justicialista) vota en las elecciones legislativas de este domingo 26 de octubre

El voto de Emir Félix: "El peronismo tuvo instancias difíciles y siempre se ha repuesto"

Por Redacción Política
El voto de Javier Milei en las elecciones legislativas 2025

Sin dar declaraciones, Milei votó junto a su hermana y volvió a Olivos

Por Redacción Política