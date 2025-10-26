Enojado, Espert votó en medio del escándalo narco y pidió que lo respeten

Tras bajar su candidatura a diputado nacional de La Libertad Avanza, el libertario emitió sufragio en San Isidro y evitó hablar ante la prensa. “Vengo a ratificar la democracia”, dijo.

José Luis Espert reapareció públicamente este domingo para emitir su voto tras ser el centro de atención en estas elecciones. El diputado, que días atrás renunció a su postulación por presuntos vínculos con el empresario Fred Machado y el narcotráfico, llegó minutos antes de las 10 acompañado por su esposa.

El excandidato a diputado nacional de La Libertad Avanza se hizo presente en el colegio Holy Cross, en San Isidro. Ante una guardia periodística que lo avasalló con preguntas, se mantuvo casi silencio con un tono bajo. “Pido respeto para mí”, expresó ante cámaras, evitando responder a la prensa.

Espert había declinado su candidatura con la que aspiraba a mantener su banca en el Congreso, pero igualmente su cara aparece en la boleta única de la provincia de Buenos Aires. "Vengo a ratificar la democracia. Ya dije todo lo que tenía que decir. No voy a dar más declaraciones", marcando distancia de la exposición, mientras esperaba por su familia.