"Yo no estoy de acuerdo": Diego Santilli criticó los dichos de Karen Reichardt sobre el kirchnerismo

El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza buscó desligarse de los polémicos comentarios de su compañera de lista.

Javier Milei / Karen Reichardt Reviven mensajes polémicos de Karen Reichardt que comprometen la campaña de La Libertad Avanza Las polémicas de Karen Reichardt La controversia surgió luego de que Reichardt, en el programa de Jonatan Viale, dijera que los votantes del kirchnerismo y del peronismo en territorio bonaerense padecen un “chip” difícil de cambiar, al que definió como una “enfermedad mental”. Según explicó, su comentario apuntaba a quienes “no tienen capacidad de ver otras opciones políticas”, y cuestionó que pese a la falta de servicios básicos muchos ciudadanos “siguen votando a las mismas personas”.

Karen Reichardt La fiscalía dictaminó que Karen Reichardt deberá encabezar la boleta de LLA Santilli tomó distancia de esas expresiones, pero reafirmó los ejes de la campaña libertaria. Subrayó que el objetivo del espacio es enfocarse en las demandas concretas de los bonaerenses, como la seguridad, el empleo y la presión fiscal. “La gente quiere tener trabajo formal, quiere salir de la informalidad, quiere seguridad y no volver a la inflación que nos devastó”, afirmó en diálogo con Radio Mitre. Indicó además que el 83% del delito en la provincia se concentra en 25 municipios, junto con el Gran Mar del Plata y el Gran Bahía Blanca, por lo que insistió en la necesidad de aplicar políticas públicas firmes en esas zonas.

Las palabras de Santilli El candidato también destacó la urgencia de una reforma impositiva. “Las pymes, los comerciantes, los emprendedores nos dicen que ya no aguantan más los impuestos. La reforma fiscal es inminente”, señaló, al pedir que la discusión electoral se centre en medidas económicas que promuevan el empleo formal y reduzcan la carga tributaria.

Ley Electoral: Diego Santilli encabezaría la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires Diego Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires. En relación con Reichardt, Santilli sostuvo una postura conciliadora, aunque marcó un límite. “No comparto la forma en que lo dijo. Es importante que como espacio demos un mensaje coherente y centrado en propuestas, no en insultos o descalificaciones hacia quienes piensan distinto”, expresó.