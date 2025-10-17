17 de octubre de 2025 - 23:20

Denuncian a Diego Brancatelli por inducir al voto nulo: "Si vas a votar a La Libertad Avanza tacha a Espert"

Denunciaron ante la Justicia Federal de La Plata al conductor por sus declaraciones en el programa "Argenzuela". Pedro Rosemblat también fue cuestionado.

Denuncian a Diego Brancatelli ante la justicia federal de La Plata por inducir al voto nulo a una semana de las elecciones.&nbsp;

Denuncian a Diego Brancatelli ante la justicia federal de La Plata por inducir al voto nulo a una semana de las elecciones. 

A una semana de las elecciones, el periodista Diego Brancatelli fue denunciado ante la justicia federal de La Plata. La denuncia se originó por sus dichos en televisión, donde realizó una burla en referencia a la postulación de Diego Santilli como primer candidato en la boleta de La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires. Esto se sumo a la polémica generada por el vencimiento de los plazos para la reimpresión de boletas, lo cual imposibilita la reedición con la imagen de José Luis Espert.

Diego Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza en las elecciones en Buenos Aires pero mantendrá la foto de Espert en las boletas. 

Elecciones 2025: Diego Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza en reemplazo de Espert

Javier Milei fue recibido por el presidente Trump en la Casa Blanca 

Trump hizo una fuerte advertencia: "Si Milei pierde las elecciones, no seremos generosos con Argentina"

En este contexto, comenzó a circular en redes sociales un posteo Falso que señala: “La CNE rechazó la reimpresión de las boletas e irán con la cara de José Luis Espert. El organismo detalló que para validar el voto en favor de LLA, cada elector deberá aclarar al salir del cuarto oscuro que el voto en realidad fue para Santilli. Caso contrario el presidente de mesa deberá contarle el voto a Espert y quedará anulado el sufragio”.

La CNE a Chequeado -medio que coordina, junto a AFP, la alianza Reverso desmiente los dichos: “Es totalmente falso lo que circula. Se vota con normalidad. Recordemos que en este caso se votan listas, no se votan candidatos”.

El comentario de Diego Brancatelli que busca anular votos

Ante esta situación, el conductor aprovechó la confusión para hacer una broma en televisión que podría inducir a los votantes a anular el voto: “Si vas a votar a Fuerza Patria, solo hace el tilde donde esta el candidato. Si vas a votar a La Libertad Avanza, acordate de tachar a Espert, pone no si queres”.

Esta acción provocaría un voto nulo, ya que la boleta estaría intencionalmente tachada o escrita, lo que invalida el sufragio.

El abogado penalista, Leonardo Sigal, presentó formalmente una denuncia ante la justicia federal de La Plata. El letrado pidió que se investigue si la conducta de Diego Brancatelli incurre en delito "por sus declaraciones que llaman a tachar las boletas electorales a Espert y poner a Santilli".

Sigal advirtió que la ley electoral señala que quien "indujere a otro a votar de determinada forma o abstenerse a hacerlo será reprimido con prisión de un mes a tres años, porque pueden ser considerados nulos los votos que tengan un escrito o leyenda".

"Esperemos que la justicia actúe de acorde a esto y defendamos la democracia", reclamó el letrado en distintos medios de prensa esta tarde.

La actitud similar de Pedro Rosemblat

Los dichos de Brancatelli fueron acompañados por Pedro Rosemblat, quien durante su programa de streaming en Gelatina, también hizo referencia a la situación. Rosemblat "aconsejó" a los votantes: "si ven que no esta Santilli en la boleta, tienen que salir y decir ¡Falta Santilli en la boleta, quiero votar a Santilli!". Además, otros conductores del programa bromearon y sugurieron asistir con remeras del rostro del diputado para evitar confusiones.

Ambos comunicadores, que comparten ideologías políticas críticas de la gestión libertaria, generaron gran repercusion y criticas en las redes sociales.

El riesgo es que, si no se aclara que la situación se trata de una ironía se podría llegar a trasmitir un mensaje erroneo para el votante, induciéndolo a anular su voto.

Repudio en redes por los dichos de los conductores

Varios periodistas en las redes sociales, como el entrevistador Luis Novaresio, lejos de interpretar el caso como algo chistoso alertó sobre los "gestos fascitas de negación de la base de la democracia".

Además el exdiputado Roberto García Moritán (Republicanos Unidos) también reaccionó molesto ante las declaraciones de Pedro Rosemblat y le preguntó: "Che, Pepe, y cuando busquen y vean que no está la de @CFKArgentina, ¿Qué tienen que hacer?"

