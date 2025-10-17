Karen Reichardt le bajó el tono a sus polémicas declaraciones: "Dije 'enfermedad mental' por el chip cultural"

La candidata de La Libertad Avanza (LLA) Karen Reichardt aclaró este viernes su exabrupto sobre los seguidores del peronismo y sostuvo que había hablado de una “enfermedad mental” de los votantes opositores por un “chip cultural”.
“Dije ‘enfermedad mental’ por el chip cultural. Pero en serio: si no tenés cloacas, la calle es de los delincuentes, ni hablar de la educación, y cuando vayas a votar fíjate si el aula tiene picaportes, ¿vas a seguir votando lo mismo?”, preguntó Reichardt desde sus redes sociales.
Las controvertidas declaraciones de Reichardt tuvieron lugar durante una entrevista en el programa “Pan y Circo” de Radio Rivadavia.
Durante la entrevista, Reichardt respondió a una consulta de Viale sobre el público al que apunta su campaña. En ese contexto, señaló: “Al que no fue a votar, por ahí el del PRO, porque el otro de verdad que es una enfermedad mental. La persona que te dice yo voto al peronismo o al kirchnerismo va con problemas que vos decís esto te lo tiene que dar el intendente”.
Reichardt, quien representa al espacio político que encabeza Javier Milei, amplió su análisis sobre el panorama electoral tras los comicios del 7 de septiembre: “El 7 de septiembre hubo elecciones, por más que hagas el análisis de que ganamos diputados pero se perdió en la general, hay como un chip que es muy difícil de cambiar que tiene que ver con la batalla cultural. Es la educación”, sostuvo en relación al escenario político en la provincia.
Sus declaraciones provocaron sorpresa en el estudio. Tras escuchar la frase donde calificó al voto kirchnerista como una “enfermedad mental”, el conductor Lucas Morando intervino con una pregunta directa: “¿Dijiste enfermedad mental?”. La candidata confirmó sin dudar: “Sí”, respondió tajante.
Luego, el periodista buscó precisar sus dichos preguntando si realmente pensaba eso de quienes no votan por La Libertad Avanza. Reichardt aclaró su postura: “Las personas que no tienen la capacidad de ver otra mirada. Que vos me digas yo estoy mirando algo, veo que no tengo cloacas, ¿por qué sigo votando a las mismas personas?”.