28 de octubre de 2025 - 22:03

Javier Milei recibirá a la mayoría de los gobernadores para discutir los proyectos que impulsa en el Congreso

Serán al menos unos 15 gobernadores que se reunirán el jueves con Milei, Francos, Caputo y Catalán. Hasta el momento hay cuatro confirmados.

Los gobernadores serán recibidos por (de izq. a der.) Luis Caputo, Javier Milei, Guillermo Francos y Lisandro Catalán.

Foto:

X @GAFrancosOK
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Tras la contundente victoria en las elecciones del domingo, el Gobierno ya se organiza de cara a la segunda etapa del mandato de Javier Milei. En ese marco, el presidente recibirá el jueves a al menos 15 gobernadores del país.

Según trascendió, discutirán los proyectos de reformas que impulsa la gestión libertaria, que podría tener un "visto bueno" después de su amplio triunfo electoral. Es importante destacar el apoyo que podría recibir el Gobierno en el Congreso, por la renovación de bancas parlamentarias. A su vez, de los sectores dialoguistas.

Respecto a la reunión, fuentes oficiales confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que a los mandatarios provinciales "los van a recibir Milei, Guillermo Francos, Luis Caputo y Lisandro Catalán". Hasta el momento, Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca), Claudio Poggi (San Luis) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires) son algunos de los confirmados.

Milei en tucuman 2024b.jpg
Milei con los Gobernadores en la casa de Tucumán, 2024.

Milei con los Gobernadores en la casa de Tucumán, 2024.

Los gobernadores mencionados son cercanos, en mayor o menor medida, al gobierno de Milei. A casi dos meses de cerrar el 2025, el Ejecutivo nacional pretende no perder tiempo tras el apoyo que significó el triunfo electoral.

En ese sentido, ahora el oficialismo busca acelerar las conversaciones sobre las reformas laboral y tributaria para tratar en sesiones extraordinarias del Congreso a comienzos del año que viene. Cabe recordar que el 10 de diciembre se dará la nueva conformación del parlamento.

Los proyectos del Gobierno se elaborarán luego de que el Consejo de Mayo confeccione su informe final, en el que están trabajando. Esto también está previsto para mediados de diciembre.

El Consejo está encabezado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y lo integran además el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; la senadora nacional, Carolina Losada; el diputado nacional, Cristian Ritondo; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, y el presidente de la UIA, Martín Rappallini.

