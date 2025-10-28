Iñaki Gutiérrez aclaró que el propio Milei "maneja sus redes" y explicó cuál es su verdadero rol

El influencer libertario aseguró que no es funcionario y todo lo que hace es “ad-honorem”. También se posicionó entre Karina Milei y las Fuerzas del Cielo (Santiago Caputo).

El influencer libertario Iñaki Gutiérrez salió a aclarar cuál es su función dentro del entorno digital de Javier Milei, luego de las versiones que lo señalaban como el responsable total de las redes del presidente. Según explicó, sólo administra la cuenta de TikTok y lo hace de manera ad honorem.

“Yo le manejo el Tik-Tok al Presidente Milei, lo hago ad-honorem, yo no soy funcionario, no trabajo para el Gobierno, solo milito. Milei maneja sus redes sociales, Twitter e Instagram, que son sus redes más fuertes”, explicó el joven dirigente de 24 años en declaraciones a Radio Splendid.

Se refirió además a su vínculo con el líder libertario, a quien acompañó a votar el pasado domingo en la sede de la UTN del barrio de Almagro.

“He visitado un montón de veces al Presidente en Olivos, compartimos comidas y yo siempre le planteé mi postura o qué es lo que veo desde el lugar de los jóvenes”, describió.

Sobre el día después del triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas, dijo estar “tranquilo y liberado”, por lo que “ahora no queda otra que laburar”. “Elegimos el modelo de la libertad porque resguarda lo que somos como Argentina: republicanos, demócratas”, aclaró.