El día después de la victoria de LLA: Javier Milei dio una entrevista y compartió mensajes de apoyo

El presidente pasó gran parte de la jornada en Olivos y no concurrió a la Casa Rosada. Solo se lo vio más temprano, cuando entrevistado en un canal de televisión, además de estar constantemente activo en su cuenta de X.

Una entrevista y mensajes en las redes: Javier Milei en el día después del triunfo de LLA.

Luego del triunfo de la La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de ayer, el presidente Javier Milei habló al respecto y se dedicó a retuitear mensajes de celebración, apoyo e informativos. Hoy, el mandatario dio una entrevista televisiva y luego recurrió a la red social X.

El mandatario arribó a las 9 a los estudios del canal de noticias A24 para dar su primera entrevista post electoral. Acto seguido regresó a la Quinta de Olivos, donde pasó el resto del día sin concurrir a la Casa Rosada.

Este lunes, el jefe de Estado estuvo por la mañana en el canal televisivo y por la tarde se mostró activo durante bastante tiempo en X. Milei se dedicó a retuitear una gran cantidad de mensajes, sobre todo lo relacionado con la contundente victoria de LLA.

El presidente difundió tuits sobre cómo reflejaron distintos medios internacionales su victoria en las legislativas. En ese marco, también compartió los mensajes de felicitaciones que recibió de algunos de sus pares, como Donald Trump, Benjamin Netanyahu y Giorgia Meloni.

Además, puertas adentro, Milei hizo varios retuits de mensajes que daban detalle sobre la eufórica reacción de los mercados a los resultados de la votación del domingo. De esta manera, replicó noticias sobre las subas de los bonos y acciones argentinas, además de la caída de la cotización del dólar y del Riesgo País.

