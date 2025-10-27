27 de octubre de 2025 - 12:12

El mensaje de Benjamin Netanyahu a Milei por el resultado de las elecciones: "Te atreviste y ganaste"

A través de la red social X, el primer ministro israelí le envió un mensaje al presidente por "extraordinaria victoria".

El mensaje de Benjamin Netanyahu a Milei por el resultado de las elecciones: Te atreviste y ganaste.

El mensaje de Benjamin Netanyahu a Milei por el resultado de las elecciones: "Te atreviste y ganaste".

Redacción Mundo

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el líder israelí destacó la victoria del presidente: “Mi querido amigo Presidente Javier Milei, Sara y yo, y el Estado de Israel le enviamos a usted y al pueblo argentino nuestras más cálidas felicitaciones por su extraordinaria victoria en las elecciones de ayer”, escribió Netanyahu.

El primer ministro israelí elogió el liderazgo de Milei y lo ubicó entre “los verdaderos líderes del mundo” por haber, según dijo, “desafiado las probabilidades en pos de una gran causa”.

Netanyahu cerró su mensaje con una frase característica del ejército israelí, que dedicó directamente al presidente argentino: “Quién se atreve, gana. Te atreviste y ganaste.”

La relación entre Milei y Netanyahu

La relación entre Milei y Netanyahu se fortaleció desde el inicio de la gestión del Milei, marcada por un fuerte alineamiento con el Estado de Israel y el reconocimiento de Jerusalén como su capital.

La última reunión entre ambos líderes ocurrió a fines de septiembre en Manhattan, Estados Unidos, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. En aquel encuentro, Milei y Netanyahu dialogaron sobre la situación de los rehenes israelíes tomados por Hamas en Gaza, y el mandatario argentino reiteró su compromiso de cooperación y apoyo humanitario para avanzar en su liberación.

