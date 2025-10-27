El mensaje de Benjamin Netanyahu a Milei por el resultado de las elecciones: "Te atreviste y ganaste".

A través de la red social X, el primer ministro israelí le envió un mensaje al presidente por "extraordinaria victoria".

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, felicitó este lunes al presidente Javier Milei tras el contundente triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del domingo, donde el oficialismo se impuso con amplia diferencia sobre el peronismo.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el líder israelí destacó la victoria del presidente: “Mi querido amigo Presidente Javier Milei, Sara y yo, y el Estado de Israel le enviamos a usted y al pueblo argentino nuestras más cálidas felicitaciones por su extraordinaria victoria en las elecciones de ayer”, escribió Netanyahu.

Netanyahu cerró su mensaje con una frase característica del ejército israelí, que dedicó directamente al presidente argentino: “Quién se atreve, gana. Te atreviste y ganaste.”

La relación entre Milei y Netanyahu La relación entre Milei y Netanyahu se fortaleció desde el inicio de la gestión del Milei, marcada por un fuerte alineamiento con el Estado de Israel y el reconocimiento de Jerusalén como su capital.