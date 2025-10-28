28 de octubre de 2025 - 21:50

La Corte desestimó el recurso de Fernando Espinoza en la causa por abuso sexual y quedó al borde del juicio

El máximo tribunal desestimó el pedido del intendente de La Matanza y de esta manera, queda a un paso de enfrentar un juicio oral.

Fernando Espinoza
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La Corte Suprema de Justicia rechazó hoy un recurso presentado por el intendente del municipio de La Matanza, Fernando Espinoza, contra su procesamiento por abuso sexual simple y desobediencia a una orden judicial y dispuso su libertad provisoria pero con la prohibición de acercamiento y contacto con la víctima, Melody Jacqueline Rakauskas, ex secretaria privada del funcionario.

El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó el recurso de queja porque no se dirigía contra una sentencia definitiva, y la causa se encamina ahora a juicio oral.

Según la denuncia de Rakauskas, el jefe comunal se habría reunido con ella en su departamento en tres ocasiones con fines laborales, y en una de ellas, en mayo de 2021, le habría realizado insinuaciones que derivaron en tocamientos forzados a pesar de su resistencia.

Según la denuncia, el 10 de mayo de 2021 el dirigente kirchnerista acudió al departamento de la denunciante con el argumento de tratar asuntos laborales.

Durante la cena, que se extendió hasta altas horas de la noche, el hombre habría comenzado a hacerle insinuaciones y a comportarse de forma intimidante. “No tengas miedo, dale. Las mujeres de mis amigos tienen bigote”, le habría dicho antes de intentar someterla.

Espinoza fue procesado por la Cámara del Crimen, que rechazó los distintos pedidos de nulidad presentados por su defensa.

El dirigente comunal, figura histórica del peronismo en la provincia de Buenos Aires, atraviesa su cuarto mandato al frente del distrito más poblado del país. En su defensa, rechazó las acusaciones en su contra y afirmó que la causa responde a motivaciones políticas.

