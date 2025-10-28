La Corte desestimó el recurso de Fernando Espinoza en la causa por abuso sexual y quedó al borde del juicio

El máximo tribunal desestimó el pedido del intendente de La Matanza y de esta manera, queda a un paso de enfrentar un juicio oral.

La Corte Suprema de Justicia rechazó hoy un recurso presentado por el intendente del municipio de La Matanza, Fernando Espinoza, contra su procesamiento por abuso sexual simple y desobediencia a una orden judicial y dispuso su libertad provisoria pero con la prohibición de acercamiento y contacto con la víctima, Melody Jacqueline Rakauskas, ex secretaria privada del funcionario.

El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó el recurso de queja porque no se dirigía contra una sentencia definitiva, y la causa se encamina ahora a juicio oral.

Según la denuncia de Rakauskas, el jefe comunal se habría reunido con ella en su departamento en tres ocasiones con fines laborales, y en una de ellas, en mayo de 2021, le habría realizado insinuaciones que derivaron en tocamientos forzados a pesar de su resistencia.

Según la denuncia, el 10 de mayo de 2021 el dirigente kirchnerista acudió al departamento de la denunciante con el argumento de tratar asuntos laborales.

Durante la cena, que se extendió hasta altas horas de la noche, el hombre habría comenzado a hacerle insinuaciones y a comportarse de forma intimidante. “No tengas miedo, dale. Las mujeres de mis amigos tienen bigote”, le habría dicho antes de intentar someterla.