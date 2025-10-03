3 de octubre de 2025 - 22:50

Aberrante: detuvieron a tres docentes por el presunto abuso sexual a una alumna menor de edad

Tras la denuncia de la madre, la Fiscalía ordenó Cámara Gesell y pericias. Los acusados (25, 32 y 34) fueron imputados y seguirán detenidos hasta declarar.

Allanamientos y detención de tres docentes de la Dirección de Deportes Municipal, imputados por abuso sexual agravado

Tres docentes de la Dirección de Deportes Municipal fueron detenidos tras ser acusados de abusar sexualmente de una alumna menor de edad, en la provincia de Jujuy.

Según el medio El Tribuno de Jujuy, la medida se concretó el martes pasado, luego de que la madre de la víctima radicó la denuncia.

Los acusados de 25, 32 y 34 años fueron imputados por el delito de “abuso sexual con acceso carnal por aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima, agravado por su rol de educadores”.

La causa avanza con Cámara Gesell y pericias ordenadas tras la denuncia de la madre de la víctima.

La Fiscalía especializada en delitos contra la integridad sexual ordenó de inmediato la realización de la Cámara Gesell a la menor y distintas pericias que permitieron reunir pruebas para solicitar las detenciones.

Un dato que agrava la situación es que los abusos habrían ocurrido dentro del propio edificio de la Dirección de Deportes Municipal, lo que profundizó la conmoción social y el cuestionamiento a las instituciones responsables de la protección de niños y adolescentes en la ciudad.

Finalmente, los tres imputados permanecen bajo custodia y en los próximos días deberán declarar ante la Justicia.

