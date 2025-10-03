Sentenciaron a dos jóvenes por difundir un video íntimo y amenazar a una mujer de 25 años

Dos jóvenes fueron condenados hoy por divulgar un video íntimo sin el consentimiento de una mujer de 25 años y acciones coactivas en la Ciudad de Buenos Aires .

De acuerdo al comunicado que el Ministerio Público Fiscal porteño publicó, la damnificada radicó la denuncia mediante la que afirmó que recibió un mensaje de un usuario desconocido en la red social Instagram, donde le mandaron capturas de un video privado suyo en el que mantenía relaciones sexuales con su ex novio .

El autor del texto amedrentó a la víctima con publicar la filmación en el caso de que ella no le enviara más fotografías , motivo por el que la Fiscalía PCyF 10 especializada en violencia de género calificó los acontecimientos como amenazas coactivas.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del MPF de la Capital Federal ubicaron un domicilio emplazado sobre la calle Amenábar en Colegiales, en el que residía una familia y se realizó un allanamiento.

La Policía de la Ciudad incautó teléfonos celulares, los cuales fueron peritados y se constató que en el dispositivo desde el que se redactaron los mensajes destinados a la afectada pertenece a un joven de 21 años, quien vive junto a sus padres en la finca allanada, pero no tiene vínculo con la denunciante.

Los investigadores determinaron que el implicado compró el video íntimo por $50 mil al ex novio de la chica.

En este contexto, el fiscal José Ernesto Sylvié condenó a la ex pareja a la pena de seis días de prisión en suspenso por compartir el material, a la vez que el comprador quedó imputado por el delito de amenazas coactivas y en cumplimiento de una probación ya que deberá abonar la suma de 1,5 millones de pesos a la víctima.

Ambos tendrán la obligación de realizar un taller de género, la prohibición de contacto y acercamiento con la damnificada, cuya identidad se encuentra bajo reserva, el compromiso de eliminar todas las capturas y grabaciones de los dispositivos y el impedimento de difundirlos, entre otras normas.