Propuesta de matrimonio fallida: encontró un anillo de compromiso en su postre y generó debate

Las películas románticas han sido gran fuente de inspiración para las propuestas de matrimonio. En este caso la ejecución falló. Una jovén española compartió un video del momento en el que, al comer su postre, se sorprendió al encontrar un anillo de compromiso dentro en su chocolate. Ante la sorpresa encontrada ella le preguntó a su pareja si la joya era suya, a lo que él respondió que no, que "no tenía nada que ver".

La pareja llegó a la conclusión de que el camarero había cometido un error en la entrega del postre y lo dejó en la mesa equivocada: “nos han puesto un postre de otro que iba a pedir matrimonio a alguien” comentó la mujer.

La mujer se preguntó por la persona que realmente estaba esperando hacer la propuesta, que seguramente estaría molesta al no encontrar el anillo.

La pareja, mientras continúan grabando, comienzan a especular sobre el valor de la joya, estimando que podría costar entre 5.000 y 10.000 euros. El novio sugirió venderlo, y ante la mirada curiosa de ella y la pregunta sobre si se lo quedarían, él respondió que sí.

El video generó debate en los comentarios El clip ha conseguido una gran repercusión, alcanzando 726.8k de visualizaciones y gerenado un interesante debate en los comentarios sobre la decisión que deberían haber tomado.

Muchos usuarios afirmaron que debían haber devuelto el anillo, poniendo en primer lugar el esfuerzo del novio y la situación laboral del camarero: “Espero que lo hayas devuelto, nadie sabe lo que le costó al chico, el dinero que ahorró para pedirle matrimonio a la novia” y “cómo te lo vas a quedar, podés dejar sin trabajo al mozo”. Otros apoyaron la decisión de quedarse con el objeto: “Yo me lo recontra quedaría…” y “yo voto que se lo queda”. La teoría que más se repitió en los comentarios fue que la propuesta realmente iba dirigida a la propia chica del video. Según esta especulación, el joven se arrepintió instantáneamente al ver la reacción de su pareja al encontrar la joya y preguntar “espero que no sea tuyo”. Los usuarios comentaron: “El chaval se arrepintió después de ver esa reacción 'espero no sea tuyo'” y “vio la reacción de ella y se arrepintió rapidísimo”. El video de la usuaria termina justo después de que su novio responde a la pregunta de si se quedarían el anillo. Por el momento, no se sabe qué decisión final tomó la pareja: si devolvieron la joya, se comunicaron con el restaurante o si realmente decidieron quedársela para venderla.