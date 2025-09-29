Ni muy joven ni muy grande: cuál es la edad ideal para casarse, según un sociólogo

La decisión de casarse está marcada por factores emocionales, económicos y culturales. Sin embargo, aparecen algunas investigaciones para responder a preguntas difíciles en el compromiso. Existe un rango etario que puede incrementar las probabilidades de que un matrimonio tenga éxito y perdure en el tiempo.

Este análisis no se basa en creencias ni tradiciones, sino en datos concretos . El profesor y sociólogo Nicholas Wolfinger , de la Universidad de Utah, explicó que quienes contraen matrimonio dentro de una franja de edad específica reducen sus riesgos de divorcio en comparación con quienes se casan antes o después de esos años.

Nicholas Wolfinger analizó estadísticas sobre divorcios en Estados Unidos y encontró un patrón interesante.

Existe una edad ideal para casarse, pero algunos factores juegan un papel fundamental a lo largo del matrimonio.

Sin embargo, más allá de las estadísticas, la edad no lo es todo . Factores como la comunicación , los valores compartidos y el compromiso mutuo siguen siendo decisivos.

Por eso, es importante señalar que la edad señalada por Wolfinger aparece como la más recomendable solo desde una perspectiva sociológica y basada en datos estadísticos en un solo país.

Por qué influye la edad en las probabilidades de un matrimonio duradero

El sociólogo resalta que las estadísticas muestran una curva clara . Quienes se casan antes de los 20 años presentan probabilidades de divorcio considerablemente más altas, en parte por la falta de preparación emocional y recursos económicos .

. Quienes se casan antes de los presentan probabilidades de considerablemente más altas, en parte por la y . En cambio, quienes esperan hasta la franja de los 28 a los 32 años logran combinar juventud con estabilidad , lo que favorece relaciones más duraderas .

con , lo que favorece . Después de los 35 años puede aparecer un problema , ya que las posibilidades de divorcio comienzan a aumentar nuevamente, según los datos.

puede aparecer un , ya que las posibilidades de divorcio comienzan a aumentar nuevamente, según los datos. Esto último no significa que casarse más tarde esté condenado al fracaso, sino que estadísticamente hay más obstáculos relacionados con las expectativas personales y la adaptación a la vida en pareja.

Este intento estadístico no busca imponer una edad exacta para casarse, sino orientar sobre un rango en el que las probabilidades de éxito son mayores. Por eso, al final, cada pareja vive un proceso único, pero es indispensable conocer cómo la evidencia sociológica puede ser útil para tomar decisiones más informadas sobre un paso tan importante como el matrimonio.