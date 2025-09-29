29 de septiembre de 2025 - 18:15

Ni muy joven ni muy grande: cuál es la edad ideal para casarse, según un sociólogo

Casarse por civil y por iglesia es lo que menos importa. Un sociólogo indica que la edad importa para no sufrir una separación temprana.

Existe una edad ideal para casarse, pero algunos factores juegan un papel fundamental a lo largo del matrimonio.

Por Lucas Vasquez

La decisión de casarse está marcada por factores emocionales, económicos y culturales. Sin embargo, aparecen algunas investigaciones para responder a preguntas difíciles en el compromiso. Existe un rango etario que puede incrementar las probabilidades de que un matrimonio tenga éxito y perdure en el tiempo.

Este análisis no se basa en creencias ni tradiciones, sino en datos concretos. El profesor y sociólogo Nicholas Wolfinger, de la Universidad de Utah, explicó que quienes contraen matrimonio dentro de una franja de edad específica reducen sus riesgos de divorcio en comparación con quienes se casan antes o después de esos años.

edad para casarse
Cuál es la edad oportuna para casarse sin tener problemas a futuro

Nicholas Wolfinger analizó estadísticas sobre divorcios en Estados Unidos y encontró un patrón interesante.

  • Según sus hallazgos, casarse demasiado joven suele relacionarse con una mayor inestabilidad económica y emocional, lo que incrementa las posibilidades de separación.
  • Aunque esperar demasiado también puede traer complicaciones, ya que las personas tienden a ser más independientes y menos flexibles para la convivencia.
  • Es por eso que la edad más favorable para casarse se encuentra entre los 28 y los 32 años. En ese período, la mayoría ya cuenta con un grado de madurez emocional suficiente, mayor estabilidad laboral y claridad en los proyectos de vida.
  • Esta serie de fundamentos y atributos ayudan a que la relación tenga una base sólida para enfrentar las dificultades que puedan aparecer.

Sin embargo, más allá de las estadísticas, la edad no lo es todo. Factores como la comunicación, los valores compartidos y el compromiso mutuo siguen siendo decisivos.

Por eso, es importante señalar que la edad señalada por Wolfinger aparece como la más recomendable solo desde una perspectiva sociológica y basada en datos estadísticos en un solo país.

edad para casarse
Por qué influye la edad en las probabilidades de un matrimonio duradero

  • El sociólogo resalta que las estadísticas muestran una curva clara. Quienes se casan antes de los 20 años presentan probabilidades de divorcio considerablemente más altas, en parte por la falta de preparación emocional y recursos económicos.
  • En cambio, quienes esperan hasta la franja de los 28 a los 32 años logran combinar juventud con estabilidad, lo que favorece relaciones más duraderas.
  • Después de los 35 años puede aparecer un problema, ya que las posibilidades de divorcio comienzan a aumentar nuevamente, según los datos.
  • Esto último no significa que casarse más tarde esté condenado al fracaso, sino que estadísticamente hay más obstáculos relacionados con las expectativas personales y la adaptación a la vida en pareja.
edad para casarse
Este intento estadístico no busca imponer una edad exacta para casarse, sino orientar sobre un rango en el que las probabilidades de éxito son mayores. Por eso, al final, cada pareja vive un proceso único, pero es indispensable conocer cómo la evidencia sociológica puede ser útil para tomar decisiones más informadas sobre un paso tan importante como el matrimonio.

