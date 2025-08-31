A reforzar la pareja: los 3 signos del zodíaco que deberán cuidar la relación durante el mes de septiembre

El fin del invierno y la entrada primaveral llega puede afectar en algunos signos que mantienen una relación amorosa. Para algunos será un tiempo de crecimiento pero otros podrían sentir tensiones que pondrán a prueba la confianza y la comunicación en la relación. Existen tres signos del zodiaco que tendrán que esforzar el interés en la pareja.
Los astrólogos señalan que Mercurio retrógrado sumado a la influencia de Venus en tránsito puede generar malentendidos o discusiones en ciertos signos. Aunque esto no significa que las uniones estén en crisis, sino que será necesario anticiparse a reforzar la empatía y la paciencia para sostener la armonía en la vida amorosa.
3 signos pareja septiembre
Los movimientos astrales invitan a los 3 signos del zodiaco a cuidar la relación a través de estrategias simples.
WEB
Libra, Capricornio y Aries deben prestar más atención en septiembre
Libra
- Durante este cambio de estación, el signo Libra es uno de los más afectados en el plano sentimental. La influencia de Mercurio retrógrado puede crear problemas de comunicación en la pareja.
- Por eso, una recomendación es trabajar la escucha activa y así evitar decisiones apresuradas ya que las tensiones podrían escalar sin necesidad.
3 signos pareja septiembre
Los movimientos astrales invitan a los 3 signos del zodiaco a cuidar la relación a través de estrategias simples.
WEB
Cómo pueden enfrentar los desafíos amorosos en septiembre estos tres signos
Si bien la situación no es una necesidad de rupturas, puede ser un mensaje para reforzar la comunicación en las parejas.
- Podés practicar la empatía, comprender las necesidades del otro y mantener la calma. Estas simples opciones serán claves para bajar tensiones, ya que el mes puede convertirse en una oportunidad de aprendizaje si se asume con apertura y disposición a mejorar los vínculos.
- Además tendrás que evitar conversaciones importantes durante los días de mayor intensidad de Mercurio retrógrado. Hay que dejar pasar el momento para retomar los temas cuando las energías se encuentren más estables. Es un simple consejo pero una estrategia que anticipa la situación para prevenir malentendidos.
- Para alejar esos cortocircuitos, proponé actividades que sean en conjunto y que además fortalezcan la conexión. Una salida, rutinas de ejercicio leve o momentos de intimidad sin distracciones como el uso del celular.
3 signos pareja septiembre
Los movimientos astrales invitan a los 3 signos del zodiaco a cuidar la relación a través de estrategias simples.
WEB