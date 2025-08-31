31 de agosto de 2025 - 13:28

A reforzar la pareja: los 3 signos del zodíaco que deberán cuidar la relación durante el mes de septiembre

Algunos signos del zodiaco deberán renovar las energías en la relación. Algunos aspectos pondrán a prueba el vínculo amoroso durante septiembre.

Los movimientos astrales invitan a los 3 signos del zodiaco a cuidar la relación a través de estrategias simples.

Los movimientos astrales invitan a los 3 signos del zodiaco a cuidar la relación a través de estrategias simples.

Foto:

WEB
Por Redacción

El fin del invierno y la entrada primaveral llega puede afectar en algunos signos que mantienen una relación amorosa. Para algunos será un tiempo de crecimiento pero otros podrían sentir tensiones que pondrán a prueba la confianza y la comunicación en la relación. Existen tres signos del zodiaco que tendrán que esforzar el interés en la pareja.

Leé además

Cuál de los signos del zodíaco es el más chanta y desprolijo de todos.

El signo más chanta y desprolijo del zodíaco: promete mucho, cumple poco

Por Andrés Aguilera
esposas fieles: los 5 signos del zodiaco que son las mejores

Esposas fieles: los 5 signos del zodíaco que son las mejores

Por Andrés Aguilera

Los astrólogos señalan que Mercurio retrógrado sumado a la influencia de Venus en tránsito puede generar malentendidos o discusiones en ciertos signos. Aunque esto no significa que las uniones estén en crisis, sino que será necesario anticiparse a reforzar la empatía y la paciencia para sostener la armonía en la vida amorosa.

3 signos pareja septiembre
Los movimientos astrales invitan a los 3 signos del zodiaco a cuidar la relación a través de estrategias simples.

Los movimientos astrales invitan a los 3 signos del zodiaco a cuidar la relación a través de estrategias simples.

Libra, Capricornio y Aries deben prestar más atención en septiembre

Libra

  • Durante este cambio de estación, el signo Libra es uno de los más afectados en el plano sentimental. La influencia de Mercurio retrógrado puede crear problemas de comunicación en la pareja.
  • Por eso, una recomendación es trabajar la escucha activa y así evitar decisiones apresuradas ya que las tensiones podrían escalar sin necesidad.

Capricornio

  • La energía de septiembre trae un impacto entre las responsabilidades profesionales y la vida íntima. Eso podría causar una situación de distancia emocional.
  • La clave para los capricornianos será encontrar el equilibrio entre lo laboral y lo personal porque de lo contrario podrían resentirse los vínculos más cercanos.

Aries

  • El signo de Aries se verá influenciado por la posición de Venus lo que puede despertar reacciones impulsivas.
  • Esta situación puede afectar hasta en pequeños conflictos y que se transformen en discusiones mayores. Por eso, será fundamental ejercitar la paciencia y reconocer cuándo una respuesta rápida puede dañar la confianza del otro.
3 signos pareja septiembre
Los movimientos astrales invitan a los 3 signos del zodiaco a cuidar la relación a través de estrategias simples.

Los movimientos astrales invitan a los 3 signos del zodiaco a cuidar la relación a través de estrategias simples.

Cómo pueden enfrentar los desafíos amorosos en septiembre estos tres signos

Si bien la situación no es una necesidad de rupturas, puede ser un mensaje para reforzar la comunicación en las parejas.

  • Podés practicar la empatía, comprender las necesidades del otro y mantener la calma. Estas simples opciones serán claves para bajar tensiones, ya que el mes puede convertirse en una oportunidad de aprendizaje si se asume con apertura y disposición a mejorar los vínculos.
  • Además tendrás que evitar conversaciones importantes durante los días de mayor intensidad de Mercurio retrógrado. Hay que dejar pasar el momento para retomar los temas cuando las energías se encuentren más estables. Es un simple consejo pero una estrategia que anticipa la situación para prevenir malentendidos.
  • Para alejar esos cortocircuitos, proponé actividades que sean en conjunto y que además fortalezcan la conexión. Una salida, rutinas de ejercicio leve o momentos de intimidad sin distracciones como el uso del celular.
3 signos pareja septiembre
Los movimientos astrales invitan a los 3 signos del zodiaco a cuidar la relación a través de estrategias simples.

Los movimientos astrales invitan a los 3 signos del zodiaco a cuidar la relación a través de estrategias simples.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

que significa mover mucho las manos al hablar, segun la psicologia

Qué significa mover mucho las manos al hablar, según la psicología

Por Daniela Leiva
Golosos: cuáles son los dos signos más dulceros

Golosos: estos son los 2 signos más dulceros que no controlan sus antojos

Por Redacción
Este es el signo que destaca por ser poco sociable.

A todo le pone una cuota de soledad: el signo menos sociable del zodíaco

Por Alejo Zanabria
jefes justos: los 5 signos del zodiaco que son los mejores

Jefes justos: los 5 signos del zodíaco que son los mejores

Por Andrés Aguilera