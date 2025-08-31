A reforzar la pareja: los 3 signos del zodíaco que deberán cuidar la relación durante el mes de septiembre

Algunos signos del zodiaco deberán renovar las energías en la relación. Algunos aspectos pondrán a prueba el vínculo amoroso durante septiembre.

Los movimientos astrales invitan a los 3 signos del zodiaco a cuidar la relación a través de estrategias simples.

El fin del invierno y la entrada primaveral llega puede afectar en algunos signos que mantienen una relación amorosa. Para algunos será un tiempo de crecimiento pero otros podrían sentir tensiones que pondrán a prueba la confianza y la comunicación en la relación. Existen tres signos del zodiaco que tendrán que esforzar el interés en la pareja.

Los astrólogos señalan que Mercurio retrógrado sumado a la influencia de Venus en tránsito puede generar malentendidos o discusiones en ciertos signos. Aunque esto no significa que las uniones estén en crisis, sino que será necesario anticiparse a reforzar la empatía y la paciencia para sostener la armonía en la vida amorosa.

Libra, Capricornio y Aries deben prestar más atención en septiembre

Libra

Durante este cambio de estación, el signo Libra es uno de los más afectados en el plano sentimental. La influencia de Mercurio retrógrado puede crear problemas de comunicación en la pareja. Por eso, una recomendación es trabajar la escucha activa y así evitar decisiones apresuradas ya que las tensiones podrían escalar sin necesidad.

Capricornio La energía de septiembre trae un impacto entre las responsabilidades profesionales y la vida íntima . Eso podría causar una situación de distancia emocional .

Aries El signo de Aries se verá influenciado por la posición de Venus lo que puede despertar reacciones impulsivas .

