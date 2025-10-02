Mitsuharu Tsumura, alias Micha , el chef peruano que lidera el mejor restaurante del mundo según The World’s 50 Best , probó a ciegas los alfajores más populares de kiosco y eligió a su campeón.

El hombre que revolucionó la gastronomía peruana con fusión nikkei, dueño del top mundial en 2025 en Turín, aceptó un desafío muy argentino en el pódcast Fuera de Carta. Degustó cinco clásicos alfajores de kiosco y dio su veredicto . Los elegidos fueron: Guaymallén, Havanna, Rasta, Guolis y Jorgito .

La prueba arrancó con el Guaymallén de chocolate : “Acá tenemos alfajores, pero este dulce de leche es distinto. Sabor de niño, si fuera un niño querría comerlo probablemente”, comenzó. Destacó que le siente menos intenso el cacao y lo ubicó en la cima del ranking provisorio.

El chef peruano Mitsuharu Tsumura hizo un top con estos cinco "alfajores de kiosco".

El mejor chef del mundo probó los "alfajores de kiosco" argentinos y sorprendió con su ranking

Luego vino el Havanna , que definió como “los menos de alta cocina” pero con un dulce de leche más oscuro y presente. Además expresó que esperaba más el sabor a chocolate. A pesar de su fama en nuestro país, lo dejó en segundo lugar.

La sorpresa la dio el Guolis , que le pareció: "Más balanceado, a mí me gusta que tenga un poquito menos de dulce. Está rico igual". Lo comparó con la textura del Havanna y se decidió colocarlo en el segundo lugar, quedando el alfajor marplatense en el tercer lugar.

Llegó el turno del Jorgito de chocolate al cual le valoró un detalle inesperado: "Acá hay cítrico, ralladura probablemente. Tiene un matiz distinto". Por esa diferencia lo colocó segundo dejando relegados a Guolis y Havanna.

El momento decisivo llegó con el Rasta de chocolate negro. Con solo una mordida, Micha sonrió y no dudó: “Tenemos un ganador”. Luego aclaró: "Probablemente, no sea el más clásico de Argentina, porque este cruje. Pero si hablamos de gustos, tenemos un ganador".

El podio final de los alfajores

El ranking definitivo del mejor chef del mundo quedó así:

1- Rasta de chocolate negro.

2- Guaymallén de chocolate.

3- Jorgito de chocolate.

4- Havanna.

5- Guolis.

Sorpresa y desacuerdo por su ranking de alfajores

Su veredicto sorprendió a muchos fanáticos, sobre todo porque el histórico Havanna quedó relegado y el popular Guaymallén mantuvo su lugar de ícono popular. "Que abajo que salió el Havana!! Tal vez el 70% le gustaría más. Tal vez al Guaymallén le dio puntos por 'niñez'", opinó un internauta en YouTube.

No faltaron los comentarios de los usuarios que lo criticaron: "Hay una contradicción. Dice que no le gusta que sea tan dulce, pero eligió al que es el más dulce ampliamente sobre todos los alfajores".

"Le falto probar Cachafaz. Creo igual dejar 4to a Havanna está equivocado. Donde viste Guaymallén mejor que Havanna", opinó otro internauta.