Se casaron hace unos meses y ya firmaron su "divorcio en común acuerdo": el motivo sorprendió a todos

En India, un matrimonio que llevaba apenas unos meses de casados sorprendió con una decisión insólita: los dos se pusieron de acuerdo y firmaron el divorcio porque sus mascotas no podían convivir en paz. El caso se volvió tan viral en las redes, que resonó a nivel mundial. “Lo importante fue el trato”, bromearon.
Al principio parecía una diferencia menor, pero, finalmente, se convirtió en un conflicto diario que terminó por romper la relación. Lo sucedido fue publicado por el Tribunal de Familia de Bhopal, que detalló que la pareja intentó reiteradas veces que su perro y el gato de ella se acostumbraran a vivir juntos.
No obstante, los choques entre ambos animales se hicieron inevitables. Frente a esta situación, decidieron que lo mejor era separarse para poner fin a una convivencia marcada por la tensión.
Los unió para luego separarlos: discordia y opiniones cruzadas
La pareja había comenzado su amor/historia por un interés en común: el cariño hacia los animales. La amistad creció y en diciembre de 2024 decidieron sellar la relación con una boda. Sin embargo, lo que los unió terminó siendo la causa del quiebre: sus mascotas.
La mujer fue entrevistada por medios internacionales y relató que el perro de su esposo acosaba de manera constante a su gato. E, incluso, llegó hasta a atacarlo.
El hombre, por su parte, afirmó que el problema era el gato, al que había pedido que no llevaran a la casa porque amenazaba con acercarse a la pecera y comerse los peces (terceros en discordia).
La convivencia se volvió cada vez más compleja y, aunque acudieron a terapia de pareja, no lograron superar la situación. Finalmente, resolvieron terminar el matrimonio antes de que el conflicto se agravara.
El terapeuta de parejas Shail Awasthi opinó sobre el caso y remarcó que no es un hecho aislado: "Las personas buscan compañía en las mascotas, a veces anteponiéndolas a las relaciones humanas". Según su análisis, cuando uno de los dos se niega a adaptarse, la decisión más sana es concluir la relación.