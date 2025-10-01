Se casaron hace unos meses y ya firmaron su "divorcio en común acuerdo": el motivo sorprendió a todos

En India, un matrimonio que llevaba apenas unos meses de casados sorprendió con una decisión insólita : los dos se pusieron de acuerdo y firmaron el divorcio porque sus mascotas no podían convivir en paz. El caso se volvió tan viral en las redes, que resonó a nivel mundial. “Lo importante fue el trato”, bromearon.

Al principio parecía una diferencia menor, pero, finalmente, se convirtió en un conflicto diario que terminó por romper la relación . Lo sucedido fue publicado por el Tribunal de Familia de Bhopal, que detalló que la pareja intentó reiteradas veces que su perro y el gato de ella se acostumbraran a vivir juntos.

No obstante, los choques entre ambos animales se hicieron inevitables. Frente a esta situación, decidieron que lo mejor era separarse para poner fin a una convivencia marcada por la tensión.

La pareja había comenzado su amor/historia por un interés en común: el cariño hacia los animales. La amistad creció y en diciembre de 2024 decidieron sellar la relación con una boda. Sin embargo, lo que los unió terminó siendo la causa del quiebre: sus mascotas.

La mujer fue entrevistada por medios internacionales y relató que el perro de su esposo acosaba de manera constante a su gato . E, incluso, llegó hasta a atacarlo.

El hombre, por su parte, afirmó que el problema era el gato, al que había pedido que no llevaran a la casa porque amenazaba con acercarse a la pecera y comerse los peces (terceros en discordia).

La convivencia se volvió cada vez más compleja y, aunque acudieron a terapia de pareja, no lograron superar la situación. Finalmente, resolvieron terminar el matrimonio antes de que el conflicto se agravara.

El terapeuta de parejas Shail Awasthi opinó sobre el caso y remarcó que no es un hecho aislado: "Las personas buscan compañía en las mascotas, a veces anteponiéndolas a las relaciones humanas". Según su análisis, cuando uno de los dos se niega a adaptarse, la decisión más sana es concluir la relación.