Abandonaron a una perra y tomó una inesperada decisión que sorprendió a todos: "Vino sola"

Una perra que fue abandonada en Estados Unidos tomó una decisión inesperada que terminó conmoviendo a miles de personas en las redes sociales. En vez de quedarse vagando por las calles, como suele hacer cualquier perro, el animal buscó una salida por sus propios medios que pocos creían.

Estaban por completar el álbum del Mundial, pero su perra lo destrozó: les faltaban solo 20 figuritas

El caso ocurrió en Michigan, donde trabajadores de un refugio de animales se sorprendieron al verla aparecer sola en el estacionamiento. Lo más llamativo ocurrió después: la perra caminó hasta la entrada e ingresó directamente al establecimiento, como si supiera exactamente dónde encontrar ayuda .

La perra, bautizada como Diamond, es una mestiza de Pitbull Terrier que llamó la atención por su comportamiento amigable. Según contaron desde el refugio, ya recibieron varias consultas de personas interesadas en adoptarla , aunque todavía buscan el hogar ideal para ella.

Un integrante del equipo del establecimiento vio al animal deambulando cerca del predio. En un principio pensó que se trataba de una mascota perdida. Por eso decidió acercarse para ayudarla.

Sin embargo, la reacción de Diamond sorprendió a todos. Lejos de escapar o mostrarse desconfiada, la perra caminó hacia la entrada y cruzó la puerta como si conociera perfectamente el lugar. La propia organización compartió la historia en un foro dedicado a animales, viralizando el episodio.

También publicó un video donde muestran a Diamond jugando con los empleados y buscando constantemente cariño. Desde el refugio destacaron que se trata de una perra extremadamente sociable. Incluso, bromearon con que es una “profesional de los mimos”.

Disfruta pasar tiempo cerca de las personas y recibir caricias de cualquiera que se acerque. El posteo tuvo una enorme repercusión. El video superó las 36.000 visualizaciones con cientos de comentarios de usuarios que intentaban entender qué había ocurrido antes de que la perra llegara al refugio.