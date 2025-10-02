Encerró a un hombre en una casa en llamas: el polémico reto de MrBeast que despertó críticas

El youtuber salió a explicar de qué forma se grabó el reto y destacó que se toma en serio la seguridad de los participantes.

El nuevo reto del popular youtuber Jimmy Donaldson, más conocido mundialmente como MrBeast, generó una ola de reacciones negativas al mostrar una nueva y riesgosa propuesta a cambio de premios monetarios.

"¿Te arriesgarías a morir por 500.000 dólares?" Esa fue la pregunta que planteó en la introducción del vídeo publicado en su canal. El creador de contenido explicó que el participante elegido debía enfrentarse a "siete pruebas de fuego", diseñadas para poner a prueba sus límites físicos, incluso comprometiendo su bienestar.

"Este es el vídeo más épico que hemos grabado", comentó MrBeast al detallar cómo funcionaría el desafío. Algunas de las pruebas más extremas incluían atravesar "aros de fuego mortales", escalar una estructura de 15 metros encadenado a otra persona, o incluso ser lanzado por un cañón hacia una zona en llamas.

Embed - Would You Risk Dying For $500,000? Pero fue una de las últimas pruebas la que encendió la mayor polémica. En ella, el concursante fue encerrado en una casa en llamas, con el dinero del premio situado justo detrás de él. Atado de pies y manos, debía liberarse y escapar del lugar antes de que se acabara el tiempo.

Aunque logró salir ileso, la escena, cargada de tensión, ha provocado un intenso debate en plataformas digitales. Mientras algunos celebran la espectacularidad y audacia del contenido de MrBeast, otros cuestionan seriamente la seguridad del participante, y critican que el afán por ofrecer un "espectáculo" haya podido poner en peligro vidas humanas.

Las explicaciones de MrBeast Ante la polémica, el propio youtuber compartió un comunicado en los comentarios del video para explicar cómo se planteó el desafío y remarcar que “se toma muy enserio la seguridad de los participantes”. "Cada reto fue probado por varios especialistas, y contamos con un equipo de rescate completo de guardia, con bomberos, técnicos en emergencias médicas y buzos, equipados con una ambulancia y un camión de bomberos", explicó el creador de contenido.