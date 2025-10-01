Polémica en Miss El Salvador 2025: una participante desfiló con tatuajes y abrió un fuerte debate en redes

El video, que ya supera los dos millones de reproducciones, muestra a la candidata luciendo un bikini azul y caminando por la pasarela con seguridad.

Polémica en Miss El Salvador por una concursante que desfiló con tatujes

El certamen Miss El Salvador 2025 ya tiene su primera gran polémica. Una de las participantes, al desfilar en traje de baño durante la competencia preliminar, dejó ver varios tatuajes en su cuerpo, detalle que rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales.

El video del momento, que ya supera los dos millones de reproducciones, muestra a la candidata luciendo un bikini azul y caminando por la pasarela con seguridad. Sin embargo, los tatuajes visibles —en especial uno en el abdomen bajo— generaron opiniones divididas entre quienes celebran su estilo y quienes lo consideran poco adecuado para un concurso de belleza tradicional.

Embed PARTICIPANTE DE MISS EL SALVADOR DIVIDE OPINIONES POR SUS TATUAJES



Una de las concursantes del certamen Miss El Salvador 2025 ha generado controversia en redes sociales al mostrarse con tatuajes, tras desfilar en traje de baño.



Las imágenes han provocado reacciones… pic.twitter.com/Vsz0TYSpVb — Sivar News (@SivarNewsSV) September 28, 2025 Las posturas se han polarizado: por un lado, quienes la apoyan resaltan que los tatuajes son parte de la libertad personal y una expresión artística que no debería ser cuestionada. “Su cuerpo es de ella, no del mundo”, fue uno de los comentarios más repetidos en redes. Otros, en cambio, apuntaron a la estética de los diseños o incluso criticaron su desempeño en la pasarela.