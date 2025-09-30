Entre lágrimas, una británica expresó su frustración al intentar aprender español: "Por qué es tan difícil"

La publicación de TikTok se volvió mega viral, con 50 millones de visualizaciones y más de 8 millones de “me gusta”.

Aquellos que han querido aprender un idioma desde cero saben lo complicado que es, a tal punto que puede convertirse en angustia cuando la dificultad supera la paciencia. Eso es lo que vive Brittany, una joven británica que comparte en TikTok su desesperación al intentar dominar el castellano.

Cabe remarcar que el español es uno de los idiomas más complicados del mundo, no muy lejos del mandarín, el arabe o el coreano. Incluso, no es la única joven en quejarse al intentar aprender nuestra lengua. Varias personas han expresado su resquemor en redes sociales.

Video viral: “Por qué es tan dificil” Con el usuario @britttttspanishlearning, la joven sube videos en los que practica frases propuestas por una aplicación que corrige su pronunciación al instante. Sin embargo, lejos de motivarla, la app suele reprobar sus intentos con mensajes duros como “Eso fue terrible, intenta de nuevo”.

Las publicaciones generan risas en los usuarios, un tanto de empatía y debate entre quienes la siguen. “Me estoy riendo mucho. Es muy cruel la aplicación”, escribió un usuario.

En los videos, Brittany aparece al borde de las lágrimas, preguntándose “¿Por qué el español es tan difícil?”. Los usuarios, entre bromas y consejos, intentan ayudarla con sus comentarios para que logre avanzar en el aprendizaje del idioma. “Como hispano, me sonó bastante bien”, le puso un usuario. La publicación de TikTok se volvió re contra viral, con visualizaciones superando los 50 millones y más de 8 millones de “me gusta”. Además, consiguió más de 50 mil comentarios, con miles de usuarios opinando al respecto. “Me da risa como todos los hablantes le hacen bullying”, opinó otro.