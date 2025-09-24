Ningún "afternoon", ni ningún "hello"; aquí tu hablas español

La nueva función de traducción simultánea de idioma en los AirPods Pro sorprendió en su lanzamiento reciente, pero en el mercado ya existen dispositivos y aplicaciones similares que utilizan inteligencia artificial. ¿Estamos listos para que las máquinas interpreten nuestros idiomas?

La traducción en tiempo real es uno de los atractivos de los AirPods Pro 3 de Apple y que también llegó a otros dispositivos de la marca.

La traducción en tiempo real dejó de ser una promesa de ciencia ficción para convertirse en una herramienta cotidiana. Pedir la cuenta en un restaurante de Tokio, resolver un trámite en español con alguien en Lisboa o entender a un guía en un museo en Grecia gracias a auriculares o al teléfono ya es posible.

Ahora, con la actualización que hizo Apple sobre de sus Airpods que permiten traducción automática de idiomas gracias a la Inteligencia Artificial, la posibilidad de interactuar con personas que no hablan nuestro idioma se volverá aún más popular.

Existen varios dispositivos que desde hace tiempo hacen lo mismo que los de Apple, pero la popularidad de los AirPods llevará la posibilidad a otro nivel, como ya lo está haciendo Google Meet -una de las plataformas de videollamadas más utilizada en el mundo- que hace poco sumó unos pocos idiomas, entre ellos al español, para ofrecer traducción simultánea.

Embed - Use Google Meet speech translation to connect in near real-time across languages Sin embargo, la tecnología no es neutra: mejora la accesibilidad y la inmediatez, sí, pero también obliga a pensar qué perdemos cuando la voz humana queda reducida a un sonido sintético donde muchas veces no hay entonación, ambigüedad deliberada o ironía.

Sé que suena a lamento por lo que la tecnología no consigue… aún. Pero, la vertiginosidad de las innovaciones, especialmente de la mano de la inteligencia artificial, es casi abrumadora y lo que hoy es un defecto, mañana será una prueba superada.