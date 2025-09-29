Disturbios en un avión: festejaron una despedida de soltero, se emborracharon y obligaron a un aterrizaje

Los pasajeros pasados de alcohol desataron un caos, a tal punto que intentaron abrir una puerta de emergencia. “Fue aterrador para todos los demás pasajeros”, asumieron.

Un vuelo que partió de Londres, Inglaterra, con destino a España terminó en un verdadero escándalo. Un grupo de pasajeros borrachos que celebraban una despedida de soltero provocó disturbios a bordo y uno de ellos hasta intentó abrir una de las puertas de emergencia mientras el avión estaba en el aire.

Ante la situación, el piloto decidió desviar el vuelo y realizar un aterrizaje no programado en Toulouse, Francia. Al llegar a tierra, la Policía ingresó a la cabina y retiró al pasajero principal involucrado, además de otros cuatro hombres que formaban parte del grupo y que también habían protagonizado incidentes.

Según informó el diario británico Daily Mail, un sujeto terminó detenido. "[El detenido] estaba junto a una puerta de emergencia e intentaba abrirla. Fue aterrador para todos los demás pasajeros del vuelo. El piloto no tuvo más remedio que aterrizar el avión".

Escándalo en vuelo: los solteros borrachos El episodio ocurrió en el vuelo FR8425 y generó temor entre los pasajeros, que intentaron calmar a los sujetos ebrios. Una pasajera relató que los problemas comenzaron incluso antes del despegue, cuando se movían por la cabina, cambiaban de asientos e ignoraban las medidas de seguridad.

Una vez en el aire, el grupo continuó bebiendo y discutiendo en voz alta. Los testigos contaron que sus comentarios eran inapropiados, y que viajaban niños, que escuchaban todo. Fue en ese contexto cuando uno de ellos se levantó e intentó abrir la puerta, lo que obligó al piloto a tomar la decisión de aterrizar.

Embed FLASH : Un vol Ryanair à destination d’Alicante (Espagne) effectue un atterrissage d’urgence après que des passagers britanniques ivres se soient battus.



L’avion a atterri à Toulouse, où la Gendarmerie a procédé à l’arrestation des fauteurs de trouble.

Un homme a même tenté de… pic.twitter.com/fs0gRnuVf6 — Le Fil Express (@LeFilExpress) September 29, 2025 Una unidad de Gendarmería de Transporte Aéreo entró al avión y sacó al sujeto, que mostró resistencia. Otros cuatro hombres del grupo también fueron sacados del avión por su comportamiento. Ahora, el detenido enfrenta una posible condena de hasta cinco años de prisión. De acuerdo con fuentes de la investigación citadas por la prensa británica, estaba en un estado de ebriedad tal que pasó varias horas en una celda hasta que pudo ser interrogado.