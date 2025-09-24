24 de septiembre de 2025 - 18:48

Se lo tragó la tierra cuando caminaba en Guaymallén y sorprendió cuando volvió a aparecer

El momento quedó registrado en un video, donde el hombre iba caminando mientras usaba el celular y no se percató de la presencia de una acequia.

Por Redacción

Un hombre fue literalmente “tragado por la tierra” tras caer a una acequia mientras caminaba en la entrada de un barrio en el departamento de Guaymallén.

El hecho ocurrió en el barrio Las Cortaderas y quedó registrado en un video de una cámara de seguridad de la zona, el cual se difundió en las redes sociales.

Según se observa en las imágenes, el hombre iba caminando tranquilamente mientras usaba el celular y de un momento para otro, fue sorprendido tras caer a una acequia en la entrada de un barrio.

Embed - un vídeo que paso en el barrio las cortaderas #guaymallen pobre hombre que se distrajo con su celular y pasó de largó al inframundo por suerte se lo vé bien mojado de agua nada más
@licmarcos

un vídeo que paso en el barrio las cortaderas #guaymallen pobre hombre que se distrajo con su celular y pasó de largó al inframundo por suerte se lo vé bien mojado de agua nada más

Mission Impossible - Adam Clayton

Luego de unos momentos donde desapareció de escena, volvió a aparecer tras salir caminando de la acequia por uno de los costados del puente. Afortunadamente no sufrió heridas de consideración, pero si se observa que quedó mojado tras la inesperada caída.

El video generó risas de los usuarios en los comentarios. “salió en china”, “compró terreno en Pueblo nuevo con agua y todo” y “se pasan. Dejen el celular un momento así ocurren los a accidentes”, fueron los comentarios más destacados.

