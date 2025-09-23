Detuvieron al sospechoso de asesinar a uno de los tres jóvenes desaparecidos en enero de 2023

Personal de Homicidios detuvo esta mañana a un hombre que sería el autor de un crimen ocurrido hace dos años y por el que el Gobierno ofrecía una millonaria recompensa . La victima es Sebastián Codina Bandes (26), uno de los tres jóvenes mendocinos que desaparecieron en enero de 2023 y cuyos cuerpos nunca han aparecido.

Investigan si el empresario asesinado en Las Heras cruzó mensajes con la hija de 13 años del detenido

Esta mañana, los uniformados realizaron dos allanamientos y lograron detener a Ariel Alejandro Rosales Robledo (27) , quien era buscado por el asesinato de Codina Bandes.

Rosales fue detenido en una vivienda ubicada en Río Juramento al 3.600 de Las Heras. En el lugar se secuestró también un teléfono que podría ser de interés para la causa que está en manos del fiscal de Homicidios, Gustavo Pirrello. En las próximas horas sería imputado por homicidio simple.

Según explicaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, Codina Bandes y Rosales convivían en una habitación que les había facilitado el dueño la “Feria de Usado” , ubicada en ubicada en Agustín Álvarez 421 de Rodeo de la Cruz, Guaymallén .

Por el asesinato de Sebastián Codina Bandes (26), fue detenido. Ariel Alejandro Rosales Robledo (27). Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia.

La hipótesis de los investigadores es que los jóvenes tenían una mala relación en la convivencia, principalmente por problemas de alcohol y peleas por temas de dinero.

Esta situación llevó a que el 17 de enero de 2023, cerca de las 14, comenzara una discusión entre ambos en el interior de la habitación que comportarían y en ese momento arribó al lugar Daniel Alejandro Rosales -el padre de Ariel- y lo habrían asesinado. El cuerpo de la víctima nunca ha sido encontrado.

El 15 de septiembre pasado, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza renovó y aumentó la recompensa destinada a quienes aporten información relevante para dar con el paradero de tres jóvenes: Juan Manuel Martínez Araujo, Darío Sebastián Codina Bandes y Nataniel Ricardo Guzmán, todos desaparecidos en Mendoza en enero de 2023.

La recompensa por información para dar con sus paraderos es de $10.500.000 por cada uno, según indicaron las autoridades.

El Gobierno aumentó la recompensa por datos sobre tres hombres desaparecidos Sebastián Codina Bandes.

El martes 17 de enero de 2023 a las 12 (mediodía), Darío Sebastián Codina Bandes (26) le envió un mensaje de WhatsApp a una chica con la que había quedado ir a la pileta esa misma tarde.

A las 12:40, la chica -que no tenía consigo el celular en el momento en que el joven le escribió-, respondió ese mensaje. Pero esa respuesta nunca llegó a destino, y el mensaje quedó marcado con un solo tilde (de enviado, pero no entregado). Esa fue el último contacto que alguien tuvo con la víctima.