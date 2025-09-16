16 de septiembre de 2025 - 21:45

El FBI reveló que el asesino de Charlie Kirk está bajo vigilancia especial por "riesgo de suicidio"

La Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos también confirmó que el ADN encontrado en los elementos secuestrados corresponden a Tyler Robinson, además de revelar su “obsesión” con la víctima.

Las fotos de Tyler Robinson detenido: el asesino de Charlie Kirk arriesga pena de muerte

Las fotos de Tyler Robinson detenido: el asesino de Charlie Kirk arriesga pena de muerte

Foto:

Web
Por Redacción Mundo

La Oficina Federal de Investigación (FBI en inglés) de Estados Unidos puso bajo estricta vigilancia a Tyler Robinson, de 22 años, tras determinar que existe un riesgo de suicidio. La medida se tomó en el marco de la investigación por el asesinato del conocido referente conservador Charlie Kirk.

Leé además

Arturo Sáez cumplía condena por el femicidio de su expareja, ocurrido en 2021

Revelan la causa de muerte del femicida que cumplía condena en la cárcel de Almafuerte

Por Redacción Policiales
Se tiró desde un balcón para suicidarse, cayó sobre una vecina que salió a tirar la basura y la mató.

Se tiró desde un balcón, cayó sobre una vecina que había salido a tirar la basura y la mató

Por Redacción Mundo

Su arresto se produjo tras una intensa búsqueda en la que incluso el gobernador de Utah, Spencer Cox, pidió colaboración ciudadana. Kirk, de 31 años y figura central del conservadurismo estadounidense, murió el miércoles mientras hablaba frente a estudiantes en la Universidad del Valle de Utah.

Durante una conferencia de prensa, el director del FBI, Kash Patel, mostró un video en el que se ve al atacante corriendo por el techo del edificio desde donde se efectuó el disparo, cayendo al suelo y huyendo hacia una zona boscosa. Allí los investigadores encontraron un rifle de alto poder.

Quién es Tyler Robinson, acusado de asesinato

Con 22 años y oriundo de Utah, Tyler Robinson es un muchacho que mostraba un perfil bastante alejado de la violencia vista en las últimas horas. En las redes circulan fotos de su infancia sosteniendo armas, tal como lo permite la ley norteamericana.

El dato no tardó en aparecer: Robinson, según las autoridades, se había vuelto “más político” en los últimos años y expresaba con frecuencia su rechazo hacia las ideas de Kirk. Como estudiante, tenía calificaciones brillantes.

Antes de su detención, el padre de Robinson y personas cercanas habrían persuadido al joven para que se entregara a la Policía. La decisión se dio después de que circularan fotos y un video donde se lo veía vestido con ropa oscura, gorra y lentes de sol.

El FBI y autoridades estatales habían difundido imágenes del sospechoso, lo que desencadenó más de 7.000 pistas por parte del público.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La mitad de los problemas de salud mental están relacionados con el trabajo

Drama actual, los problemas de salud mental

Por Editorial
Jóvenes, principales víctimas del suicidio

Día Mundial de la Prevención del Suicidio: 3 señales para reconocer una posible depresión y salvar vidas

Por Redacción Sociedad
descubrimiento de un reino perdido de 1.500 anos de antigüedad deja sin palabras a los cientificos

Descubrimiento de un reino perdido de 1.500 años de antigüedad deja sin palabras a los científicos

Por Ramiro Viñas
Israel lanzó la ofensiva terrestre para tomar la ciudad de Gaza

Israel lanzó la ofensiva terrestre para tomar la ciudad de Gaza: la ONU habla de "genocidio"

Por Redacción Mundo