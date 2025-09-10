10 de septiembre de 2025 - 07:45

Día Mundial de la Prevención del Suicidio: 3 señales para reconocer una posible depresión y salvar vidas

Especialistas enumeran algunos signos que pueden indicar afectación de la salud mental de las personas. Mitos sobre el tema que hay que derribar.

Jóvenes, principales víctimas del suicidio
Jóvenes, principales víctimas del suicidio

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Según la Organización Mundial de la Salud(OMS), más de 700.000 personas mueren cada año por suicidio en el mundo. La cifra lo ubica entre las principales problemáticas de salud pública a nivel global.

Leé además

Imagen ilustrativa / Grok

Analízame: la demanda de atención en salud mental se mantiene alta en Mendoza y no baja desde la pandemia

Por Verónica De Vita
 Casas de Medio Camino, una estrategia que busca implementar el Gobierno de Mendoza para la atención en salud mental

Casas de Medio Camino: qué son estos espacios de Salud Mental que abre el Gobierno de Mendoza

Por Redacción Sociedad

Para visibilizar esta realidad y promover estrategias de prevención, cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, una iniciativa de la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP) junto a la OMS.

“Cada vez más personas comienzan a comprender que la salud emocional merece la misma atención que la salud física. Así como los chequeos médicos periódicos permiten prevenir enfermedades como la hipertensión, la diabetes o los problemas cardíacos, es esencial implementar también herramientas que ayuden a identificar síntomas de depresión, ansiedad o estrés crónico. Prestar atención al bienestar psicológico no solo es un acto de autocuidado, sino también una forma de fortalecer la salud integral”, señaló la Licenciada Daniela Torres, psicóloga del CMC Salta de Boreal Salud (MP 1404), en un informe difundido por la entidad.

Sucidio: señales de alerta

Si bien el suicidio suele asociarse a un acto individual e íntimo, especialistas advierten que debe entenderse en toda su complejidad, como un problema sanitario y social. En ese marco, profesionales de la entidad compartieron tres señales de alarma que pueden ayudar a detectar un posible riesgo:

  • Cambios drásticos en el estado de ánimo: tristeza profunda seguida de calma repentina o irritabilidad constante.
  • Aislamiento social: alejamiento de familiares, amigos o actividades que antes resultaban placenteras.
  • Alteraciones en hábitos de sueño y alimentación: dormir demasiado o muy poco, pérdida del apetito o ingestas excesivas.
    Una de cada tres personas presenta un problema de salud mental en la Argentina y la depresión es una de las enfermedades más comunes. Así lo advierte en un informe Fundación Barceló que señala que es el trastorno de estado de ánimo más prevalente en la po
    Una de cada tres personas presenta un problema de salud mental en la Argentina y la depresión es una de las enfermedades más comunes. Así lo advierte en un informe Fundación Barceló que señala que es el trastorno de estado de ánimo más prevalente en la población general. (Foto: Sanatorio Allende)
    Una de cada tres personas presenta un problema de salud mental en la Argentina y la depresión es una de las enfermedades más comunes. Así lo advierte en un informe Fundación Barceló que señala que es el trastorno de estado de ánimo más prevalente en la población general. (Foto: Sanatorio Allende)

“Reconocer estas y otras señales a tiempo es fundamental para salvar vidas, ya que permiten brindar apoyo inmediato a quienes atraviesan un momento crítico. Muchas veces, las personas que sufren en silencio no piden ayuda de manera directa, por lo que estar atentos a estos signos se convierte en una herramienta clave para la prevención. Identificarlos y actuar con empatía, ofreciendo escucha y acompañamiento, puede marcar la diferencia entre la desesperanza y la posibilidad de iniciar un proceso de recuperación”, destacaron desde Boreal Salud.

Romper mitos y hablar del tema

Los especialistas subrayan que las conductas suicidas abarcan un amplio espectro, desde la ideación y la elaboración de un plan hasta la consumación del acto. Si bien no siguen una secuencia rígida, todas estas manifestaciones implican un nivel de riesgo.

En ese sentido, buscan derribar mitos que aún persisten, como:

“Quienes hablan de suicidio no tienen intención de cometerlo”.

“Hablar de suicidio es una mala idea y puede estimularlo”.

Por el contrario, explican que conversar sobre el tema y ofrecer acompañamiento es clave para la prevención y contención.

La salud mental como derecho

En el marco de esta conmemoración, los especialistas insisten en que la salud mental es el corazón invisible del bienestar. Prevenir implica educar, acompañar y normalizar los cuidados emocionales como parte de la rutina médica.

“La creación de una cultura que valore la salud mental con la misma importancia que la salud física no solo ayuda a reducir el riesgo de suicidio, sino que construye comunidades más resilientes, empáticas y saludables”, concluyeron.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Algunos hechos recientes vinculados a efectivos de la Policía de Mendoza llevan a poner la mirada sobre la situación de salud mental. | Foto: archivo 

Salud mental en la Policía de Mendoza: hechos recientes encienden alarmas pero sólo 3% tiene licencia psicológica

Por Verónica De Vita
El documental de Netflix sobre acoso escolar que sorprendió a todos.

El inquietante y oscuro documental de Netflix sobre acoso escolar y un final impactante

Por Redacción Espectáculos
Daniel Korinfeld es especialista en suicidio y autolesiones en infancias y adolescentes. Asesora instituciones educativas para el abordaje de la problemática. Foto: Unidiversidad.

"El individualismo y la meritocracia ponen a los adolescentes en riesgo de suicidio"

Por Sara Lombino
Expertos alertan sobre los riesgos de eliminar grupos de alimentos en la dieta de los niños

Aseguran que la mitad de los niños tiene déficits nutricionales: alertan sobre las dietas restrictivas

Por Verónica De Vita