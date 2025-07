Salud mental en la Policía de Mendoza: hechos recientes encienden alarmas pero sólo 3% tiene licencia psicológica

Lo cierto es que, ante la consulta, desde el Ministerio de Seguridad y Justicia señalaron que las problemáticas de salud mental no son tan frecuentes en la Fuerza gracias a los diversos chequeos previos al ingreso al Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) que se realizan. Se suman otros a lo largo de la carrera.

"El diagnóstico lo determina el profesional suscribiente y es información sensible, de titularidad del paciente. Pero es importante remarcar que no estamos frente a una situación generalizada", explicaron a Los Andes desde el área de Asistencia al Policía , encargada de intervenir en situaciones críticas para brindar acompañamiento de diversa índole.

Un joven agente policial solicitó dejar la Fuerza al no poder sobrellevar la presión del trabajo. Decidió entregar su arma y chaleco antibalas, afirmando que el trabajo lo sobrepasaba y le generaba estrés. En noviembre de 2024 se presentó ante sus jefes para la entrega voluntaria, mientras que hace unos días, el Gobierno de Mendoza publicó la aceptación de su desafectación. Se trata de Gonzalo Ponce, un auxiliar que había ingresado en septiembre de 2023.

Los primeros días de julio se viralizó un video con violentas imágenes en las que se veía una pelea entre varios jóvenes en la plaza de Tunuyán. Luego de que uno de ellos cayera inconsciente tras ser atacado por la espalda, otro joven le propinó al indefenso un brutal puntapié en la cabeza mientras estaba tendido en el suelo.

La investigación realizada dio cuenta de que el último agresor es un joven integrante de la Policía y se encuentra actualmente prestando servicio en la comisaría 15 de Tunuyán.

Hace unos días, la policía Evelyn María Moyano Gómez, de 25 años, se quitó la vida de un disparo en la cabeza en San Martín. Lo hizo con su pistola reglamentaria. En principio se contempló la posibilidad de que se tratara de un femicidio, pero la investigación concluyó que no había elementos para sostenerlo y cerró el caso, atribuyéndolo a un suicidio.

La auxiliar trabajaba en la Unidad Especial de Patrullaje y el hecho ocurrió por la noche en su casa del barrio Nueva Argentina II, en el extremo Este de la ciudad de San Martín.

A la sumatoria de hechos hay que agregar otro suicidio reciente. El 10 de diciembre pasado, en San Carlos, se quitó la vida con su arma reglamentaria un auxiliar que prestaba servicio en la comisaría 18.

Escasas licencias psicológicas

En Mendoza, si bien las cifras no revelan una problemática extendida, se ha implementado un sistema de abordaje integral para atender los casos que sí requieren asistencia. Asimismo, el Ministerio ha iniciado una revisión más exhaustiva de las licencias que se prestan tras haber detectado muchas sin sustento.

Actualmente, sólo el 3% del personal policial se encuentra con licencia psicológica, lo que representa 280 efectivos sobre un total de 9.500. Desde Seguridad y Justicia destacan que esta cifra ha registrado una disminución del 55% desde enero a la fecha, y aseguran que el acompañamiento profesional está garantizado.

Es Sanidad Policial el área que recibe las licencias, mientras que explicaron que la atención específica de la salud o cualquier tratamiento necesario lo reciben a través de OSEP como lo hace cualquier trabajador a través de su obra social.

Policías de Mendoza completaron el curso de custodia en la base del Cóndor. Policías de Mendoza completaron el curso de custodia en la base del Cóndor. Gobierno de Mendoza

Sanidad Policial audita las certificaciones médicas. Si detectan que un efectivo no está en condiciones de retomar sus tareas, pueden rechazar el alta médica y sugerir la continuidad del tratamiento o una reevaluación profesional.

Respecto de los casos recientes mencionados, explicaron que durante el primer año de carrera los efectivos están a prueba, es decir, que aún no están confirmados y, en esa instancia, se ha presentado ese solo caso este año.

Aclararon que el policía agresor de Tunuyán también se encuentra en esa instancia y aún no ha sido confirmado, mientras que la investigación sobre el suicidio de la joven de San Martín arrojó que estuvo vinculado a problemas con su pareja.

Acceso a la atención

La consulta de Los Andes para saber cuáles eran los cuadros más frecuentes en este grupo no fue exitosa. En el Ministerio respondieron que no tienen ese registro, mientras que adujeron que tampoco pueden dar esa información. Pero además, señalaron que en general no se trata de situaciones vinculadas a su tarea sino de índole personal.

"Puede haber excepciones, como la angustia por un cambio de destino, pero no es la regla", aclararon. Incluso, subrayaron que, según datos de la OIT, la tarea policial no figura entre las profesiones más estresantes, en comparación con otros oficios con mayor riesgo físico o carga emocional sostenida.

En OSEP tampoco pudieron ofrecer ese detalle ya que no discriminan por la actividad de los afiliados.

Cuando se identifican crisis sociofamiliares o contextos que podrían derivar en conductas autolesivas, interviene el área de Asistencia al Policía, con un enfoque interdisciplinario que no se limita al aspecto psicológico, sino que también contempla factores sociales y laborales.

Sin embargo, admiten que hay tabúes culturales que dificultan el pedido temprano de ayuda. "Esto no es exclusivo de la Policía. Es un fenómeno que afecta a toda la sociedad", advierten.

Evaluaciones al ingreso y durante la carrera

Para ingresar a la Fuerza, los aspirantes deben obtener un apto psicológico otorgado por un equipo interdisciplinario del IUSP. Este filtro es obligatorio y sin él no pueden iniciar la carrera.

Subrayan que se trata de evaluaciones muy exigentes y que, de alguna forma, gracias a eso es que luego no se presentan tantos problemas. El año pasado, de los cerca de 2.800 inscriptos para ingresar al instituto, sólo el 17% logró pasar los filtros.

Una vez que obtienen su titulación, deben atravesar un año prueba durante el cual quedan como condicionales, es decir que ellos mismos o quienes hacen el seguimiento pueden determinar que no se encuentra apto y se le da la baja. Finalmente, ya en servicio, deben renovar el apto anualmente para ascensos o cambios de función.

En cuanto al desarrollo de la carrera policial, se aclaró que no hay puestos que presenten mayores tasas de licencia por salud mental. "La estructura jerárquica exige acatamiento a normas y deberes de mando, lo que puede no ser compatible con todas las personalidades. Por eso, la ley prevé un año de prueba para evaluar la adaptación a la lógica institucional. Pero esto no necesariamente está vinculado a un problema de salud mental", explicaron.