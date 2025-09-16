Caso Charlie Kirk: hallaron ADN del tirador en el arma y podría ser condenado a muerte

Tyler Robinson (22) fue acusado de homicidio agravado por el crimen del activista en Utah. El fiscal del caso informó que podría enfrentar la pena de muerte.

Tyler Robinson, de 22 años, es principal sospechoso de asesinar al activista conservador Charlie Kirk en Estados Unidos. Este martes, el joven fue acusado de homicidio agravado y otros cargos. Así lo informó en las últimas horas un fiscal de Utah.

El cargo implica que Robinson podría enfrentarse a la pena de muerte si es declarado culpable de asesinar a Kirk. Cabe recordar que el trágico hecho ocurrió la semana pasada, en la Universidad del Valle de Utah.

Al respecto, el fiscal del condado de Utah, Jeff Gray, declaró “el asesinato de Charlie Kirk es una tragedia estadounidense”. Además, precisó que se encontró ADN de Robinson en el gatillo del arma usada para matar a Kirk.

Charlie Kirk El activista de derecha Charlie Kirk, cercano al presidente Donald Trump, baleado durante un evento en una Universidad. EFE La fiscalía brindó más detalles del caso y alegó que Robinson disparó a Kirk con un rifle, desde el tejado de un edificio cercano del campus. Charlie Kirk, de 31 años, se encontraba de gira cuando realizaba un acto en la Universidad del Valle de Utah, la primera parada de al menos 14 programadas en campus universitarios de todo Estados Unidos.