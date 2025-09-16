16 de septiembre de 2025 - 22:43

Caso Charlie Kirk: hallaron ADN del tirador en el arma y podría ser condenado a muerte

Tyler Robinson (22) fue acusado de homicidio agravado por el crimen del activista en Utah. El fiscal del caso informó que podría enfrentar la pena de muerte.

Las fotos de Tyler Robinson detenido: el asesino de Charlie Kirk arriesga pena de muerte

Las fotos de Tyler Robinson detenido: el asesino de Charlie Kirk arriesga pena de muerte

Foto:

Web
Por Redacción

Tyler Robinson, de 22 años, es principal sospechoso de asesinar al activista conservador Charlie Kirk en Estados Unidos. Este martes, el joven fue acusado de homicidio agravado y otros cargos. Así lo informó en las últimas horas un fiscal de Utah.

Leé además

Milei habló sobre el asesinato de Charlie Kirk: Es una prueba más de que es la izquierda.

En un acto de Vox, Milei habló sobre el asesinato de Charlie Kirk: "Es una prueba más de qué es la izquierda"

Por Redacción Política
Tyler Robinson detenido: el asesino de Charlie Kirk arriesga pena de muerte.

El asesino Tyler Robinson estaba "obsesionado" de Charlie Kirk y dejó una nota, según el FBI

Por Redacción Mundo

El cargo implica que Robinson podría enfrentarse a la pena de muerte si es declarado culpable de asesinar a Kirk. Cabe recordar que el trágico hecho ocurrió la semana pasada, en la Universidad del Valle de Utah.

Al respecto, el fiscal del condado de Utah, Jeff Gray, declaró “el asesinato de Charlie Kirk es una tragedia estadounidense”. Además, precisó que se encontró ADN de Robinson en el gatillo del arma usada para matar a Kirk.

Charlie Kirk
El activista de derecha Charlie Kirk, cercano al presidente Donald Trump, baleado durante un evento en una Universidad.&nbsp;

El activista de derecha Charlie Kirk, cercano al presidente Donald Trump, baleado durante un evento en una Universidad.

La fiscalía brindó más detalles del caso y alegó que Robinson disparó a Kirk con un rifle, desde el tejado de un edificio cercano del campus. Charlie Kirk, de 31 años, se encontraba de gira cuando realizaba un acto en la Universidad del Valle de Utah, la primera parada de al menos 14 programadas en campus universitarios de todo Estados Unidos.

Nacido en octubre de 1993 y padre de dos hijos, Kirk era uno de los activistas pro-Trump y personalidades de los medios conservadores más destacados en Estados Unidos. Había conseguido millones de seguidores y cofundó Turning Point USA, una organización que aboga por la política conservadora en los campus de escuelas secundarias y universidades, en 2012.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Las fotos de Tyler Robinson detenido: el asesino de Charlie Kirk arriesga pena de muerte

El FBI reveló que el asesino de Charlie Kirk está bajo vigilancia especial por "riesgo de suicidio"

Por Redacción Mundo
Lionel Scaloni habló en Estados Unidos

Lionel Scaloni reveló la cábala que siguió durante el Mundial: "No podíamos estar sin ella"

Por Redacción Deportes
Video: Estados Unidos atacó una lancha cargada con drogas salida de Venezuela.

Continúa la tensión entre Estados Unidos y Venezuela en el Caribe

Por Rosendo Fraga
Donald Trump anunció otro ataque contra un presunto barco narco en el Caribe.

Estados Unidos lanzó un segundo ataque militar en el Caribe contra embarcación venezolana

Por Redacción