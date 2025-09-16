Arqueología. Descubrimiento en el Reino Unido: hallan vestigios del Reino de Strathclyde, un territorio olvidado que floreció hace 1.500 años.

En Glasgow, arqueólogos iniciaron excavaciones en antiguos terrenos funerarios vinculados al Reino de Strathclyde, considerado uno de los más importantes del noroeste de Gran Bretaña en la Edad Media temprana. El proyecto, dirigido por especialistas de la Universidad de Glasgow, busca recuperar evidencias de este reino desaparecido, dentro de este compendio de descubrimientos arqueológicos en Europa.

La capital y el poder del Viejo Norte El Reino de Strathclyde, conocido en galés como Yr Hen Ogledd (“El Viejo Norte”), se extendía desde el lago Lomond hasta Penrith, en Cumbria.

Su capital original fue Dumbarton Rock, un bastión fortificado que resistió durante siglos hasta ser saqueado por vikingos irlandeses en el año 870.

Descubrimiento de un reino perdido de 1.500 años de antigüedad deja sin palabras a los científicos (3) Luego, la sede política y religiosa se trasladó a Govan, hoy parte de Glasgow, donde aún se conservan restos de cruces y piedras talladas de más de 1.200 años.

Descubrimiento en Govan El profesor Stephen Driscoll, experto en historia medieval temprana, lidera las excavaciones en el cementerio parroquial de Govan, uno de los sitios cristianos más antiguos de Escocia. Allí se han identificado tumbas que podrían pertenecer a los primeros reyes de Strathclyde.