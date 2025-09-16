16 de septiembre de 2025 - 11:05

Descubrimiento de un reino perdido de 1.500 años de antigüedad deja sin palabras a los científicos

Arqueología. Descubrimiento en el Reino Unido: hallan vestigios del Reino de Strathclyde, un territorio olvidado que floreció hace 1.500 años.

Los Andes | Ramiro Viñas
Por Ramiro Viñas

En Glasgow, arqueólogos iniciaron excavaciones en antiguos terrenos funerarios vinculados al Reino de Strathclyde, considerado uno de los más importantes del noroeste de Gran Bretaña en la Edad Media temprana. El proyecto, dirigido por especialistas de la Universidad de Glasgow, busca recuperar evidencias de este reino desaparecido, dentro de este compendio de descubrimientos arqueológicos en Europa.

La capital y el poder del Viejo Norte

El Reino de Strathclyde, conocido en galés como Yr Hen Ogledd (“El Viejo Norte”), se extendía desde el lago Lomond hasta Penrith, en Cumbria.

Su capital original fue Dumbarton Rock, un bastión fortificado que resistió durante siglos hasta ser saqueado por vikingos irlandeses en el año 870.

Luego, la sede política y religiosa se trasladó a Govan, hoy parte de Glasgow, donde aún se conservan restos de cruces y piedras talladas de más de 1.200 años.

Descubrimiento en Govan

El profesor Stephen Driscoll, experto en historia medieval temprana, lidera las excavaciones en el cementerio parroquial de Govan, uno de los sitios cristianos más antiguos de Escocia. Allí se han identificado tumbas que podrían pertenecer a los primeros reyes de Strathclyde.

  • Registro fotográfico y dibujo de piedras enterradas.

  • Análisis del trazado original del cementerio cristiano.

  • Conservación de las denominadas “Piedras de Govan”.

Aunque la iglesia actual data del siglo XIX, el lugar fue un monasterio fundado en el siglo VI por Constantino, rey de Strathclyde, lo que confirma su relevancia histórica.

Un reino absorbido por Escocia

El poder de Strathclyde declinó hacia el siglo XI, cuando fue conquistado por el Reino de Alba, antecesor directo de Escocia.

La investigación actual no solo busca rescatar piezas materiales, sino también fortalecer la memoria cultural de una región clave en la formación del Reino Unido.

El hallazgo coincide con otro gran avance europeo: la localización de una ciudad submarina en la bahía de Aarhus, Dinamarca, conocida como la “Atlántida de la Edad de Piedra”.

Este paralelismo confirma que la arqueología sigue revelando capítulos esenciales de civilizaciones olvidadas.

Fuentes: Universidad de Glasgow; Govan Heritage Trust; Express UK.

