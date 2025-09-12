12 de septiembre de 2025 - 10:40

Los científicos capturan las primeras imágenes de peces raros escalando cascadas

Descubrimiento de animales. Un grupo de peces abejorro sorprendió a la biología al ser filmado escalando cascadas en Brasil.

Por Andrés Aguilera

Escenas inéditas en el río

El avistamiento inicial fue realizado por la policía militar brasileña, que notó a decenas de ejemplares avanzando río arriba.

Una semana después, biólogos llegaron al sitio y grabaron el comportamiento en un video considerado único. Además de los bagres abejorro, se detectaron otras tres especies participando en la misma migración.

Embed - Rare catfish species filmed climbing waterfalls

Posibles razones del comportamiento

Aunque las causas exactas no se conocen, los científicos sospechan que el ascenso de los peces está vinculado a procesos reproductivos.

Se observaron tanto machos como hembras en estado maduro, lo que refuerza la hipótesis de un movimiento estacional para garantizar la supervivencia de la especie.

  • Escalada en cascadas de 1 a 4 metros.

  • Participación de múltiples especies de peces.

  • Individuos adultos en estado reproductivo.

Importancia para la conservación de los peces

El estudio, citado por Phys.org, subraya que estas observaciones de campo son esenciales para comprender el papel ecológico de pequeños peces migratorios.

También alertan sobre amenazas como la fragmentación del hábitat y la construcción de represas, factores que pueden bloquear rutas naturales de migración.

Los especialistas remarcan que las imágenes no solo tienen valor científico, sino que además sensibilizan sobre la necesidad de proteger ecosistemas de agua dulce.

“Estos hallazgos resaltan la importancia del trabajo de campo en la conservación”, indicaron los autores de la investigación.

El caso de los bagres abejorro recuerda que la biología del comportamiento animal aún guarda sorpresas. Documentar estas conductas no solo amplía el conocimiento académico, sino que además permite diseñar estrategias de protección frente al impacto humano.

