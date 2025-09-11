11 de septiembre de 2025 - 22:20

Las cucarachas se mantendrán lejos del hogar con este simple método durante toda la primavera

Las cucarachas suelen multiplicarse en determinadas estaciones del año y existen métodos caseros fáciles que ayudan a mantenerlas lejos del hogar.

Antes de comenzar con los trucos conviene revisar desagües y cañerías ya que las cucarachas suelen utilizar esa vía de entrada.

Por Lucas Vasquez

La aparición de cucarachas generan resistencia y molestias en el hogar. Suelen aparecer con más fuerza en días cálidos cuando las condiciones de temperatura y humedad favorecen su reproducción. Por eso, es clave conocer por qué aparecen en la época para adelantarse a su llegada y evitar que invadan la cocina o el baño.

Además de los productos químicos que las eliminan pero intoxican la zona, existen métodos simples y caseros para ahuyentarlas. Con pocos ingredientes y constancia es posible mantener estos insectos lejos de la casa sin necesidad de recurrir a opciones agresivas para la salud o el medio ambiente.

Antes de comenzar con los trucos conviene revisar desagües y cañerías ya que las cucarachas suelen utilizar esa vía de entrada.

Por qué las cucarachas aparecen en esta época del año

Las cucarachas son insectos que se adaptan con facilidad a cualquier ambiente pero tienen un patrón claro de mayor actividad.

  • Para la Agencia de Protección Ambiental (EPA), estos insectos se multiplican durante las estaciones cálidas, especialmente en primavera y verano.
  • El calor y la humedad generan el ambiente ideal para su reproducción y buscan alimento en lugares habitados.
  • Es por eso que en regiones con inviernos fríos suelen mantenerse escondidas en grietas y cañerías pero apenas sube la temperatura su actividad aumenta de manera notoria.
  • En climas casi veraniegos de primavera es común verlas más seguido. Por eso existen diferentes técnicas para reforzar a las medidas preventivas en momentos estratégicos.

Para utilizar métodos efectivos, antes deberás sellar pequeñas grietas en paredes y zócalos ya que las cucarachas utilizan esos espacios como escondites. También es fundamental mantener la cocina limpia todo el tiempo, sin restos de comida ni agua estancada que puedan atraerlas.

Antes de comenzar con los trucos conviene revisar desagües y cañerías ya que las cucarachas suelen utilizar esa vía de entrada.

Métodos simples y efectivos para mantenerlas alejadas

  • Entre los trucos caseros más recomendados se encuentra el uso de laurel. Las hojas secas deben estar en cada rincón de la cocina, debajo de la heladera o dentro de cajones porque funciona como repelente natural gracias a su aroma penetrante.
  • Otro recurso efectivo es preparar una mezcla con azúcar y bórax en pequeñas tapas o recipientes. El azúcar las atrae rápidamente y el bórax actúa como agente de control al ser ingerido, aunque debe colocarse fuera del alcance de niños y mascotas.
  • Una tercera opción es utilizar aceites esenciales como el de menta o eucalipto. Solo hay que humedecer algodón con unas gotas y ubicarlos en zonas estratégicas. Eso ayuda a espantar cucarachas sin necesidad de químicos fuertes.
  • Además, la ventilación del hogar es otro factor clave, ya que estos insectos prefieren lugares oscuros y húmedos por lo que abrir ventanas y dejar circular aire dificulta su permanencia.
Antes de comenzar con los trucos conviene revisar desagües y cañerías ya que las cucarachas suelen utilizar esa vía de entrada.

Las cucarachas encuentran su mayor punto de actividad en las estaciones cálidas cuando el calor y la humedad les permiten reproducirse con rapidez. Pero con una limpieza continua y algunos métodos simples y efectivos gracias a sus mezclas, es posible mantener el hogar libre de esta plaga sin recurrir siempre a químicos agresivos.

