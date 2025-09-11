11 de septiembre de 2025 - 20:55

No son masajes: 4 ejercicios simples para eliminar el dolor de cervical

Algunos movimientos fáciles y seguros ayudan a reducir la tensión en el cuello y mejoran la postura sin necesidad de ejercicios especiales.

Practicar estos cuatro ejercicios en secuencia lleva menos de diez minutos al día y puede marcar una diferencia.

El dolor de cervical es una de las molestias más comunes en personas que pasan muchas horas frente a las pantallas y muchas veces se origina por una mala postura y se intensifica con el sedentarismo. Sin embargo, existen ejercicios muy simples que se pueden realizar en casa sin elementos y que ofrecen alivio en pocos minutos.

La clave está en la constancia al hacerlos ya que practicarlos de manera regular permite relajar los músculos y prevenir que la incomodidad vuelva a aparecer. Estos movimientos son recomendados por fisioterapeutas como complemento a una rutina saludable aunque no sustituyen la atención médica en casos de dolor intenso o persistente.

4 ejercicios que alivian la tensión cervical de manera efectiva

Flexión hacia adelante

  • El primer ejercicio consiste en estar sentado o de pie pero su principal objetivo es llevar suavemente el mentón hacia el pecho y mantener la posición por 15 segundos.
  • Este ejercicio estira la parte posterior del cuello y ayuda a liberar rigidez acumulada.
  • Debe realizarse en tres repeticiones con descansos breves.

Rotación lateral

  • Con una postura erguida, debemos girar la cabeza lentamente hacia un lado hasta sentir un estiramiento leve sin forzar.
  • Eso hay que mantenerlo 10 segundos y luego repetir hacia el otro lado.
  • Es una opción útil para mejorar la movilidad y reducir contracturas frecuentes en la zona cervical.

Inclinación lateral

  • Este ejercicio debe realizarse sentado y debemos llevar la oreja hacia el hombro sin levantarlo.
  • Hay que mantener 15 segundos y alternar ambos lados. Este movimiento favorece el estiramiento de los músculos laterales del cuello y mejora la alineación de la postura.

Encogimiento de hombros

  • Estando de pie hay que elevar los hombros hacia arriba como si intentaras tocarlos con las orejas y mantener 5 segundos. Luego debemos soltar esa postura de golpe.
  • Hay que hacer una repetición de al menos diez veces. Este ejercicio activa los trapecios superiores y genera una descarga inmediata de tensión acumulada en el cuello.
Algunos consejos y recomendaciones para mejores resultados durante los ejercicios

  • Estos ejercicios simples conviene realizarlos lentamente y sin generar reacciones bruscas para evitar empeorar la molestia.
  • Por eso, una estrategia útil es hacerlos frente a un espejo al inicio para verificar que la postura sea la correcta.
  • Además, deberás mantener la espalda recta y los hombros relajados porque en estas actividades es fundamental el estiramiento efectivo.
  • La constancia es el punto importante, ya que lo ideal es integrar esta rutina a la mañana al despertar o durante pausas laborales para contrarrestar las horas de sedentarismo.
  • Incluso 5 minutos diarios cambian la presión en la zona y generan mejoras. Además se puede combinar con técnicas de respiración profunda para potenciar la relajación muscular.

Sin embargo, en el caso de que el dolor sea muy intenso o persista por varios días lo mejor es consultar con un especialista. Por eso, desde la Clínica Cleveland recomiendan que los estiramientos suaves son una herramienta eficaz para aliviar el dolor cervical y mejorar la movilidad siempre que se realicen con precaución y de forma progresiva.

Estos cuatro ejercicios físicos simples para la cervical son rutinas accesibles para quienes buscan aliviar tensiones desde casa sin necesidad de elementos adicionales. Una práctica con regularidad obtiene el alivio inmediato que estás buscando y además una prevención de molestias futuras.

