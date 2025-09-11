No son masajes: 4 ejercicios simples para eliminar el dolor de cervical

El dolor de cervical es una de las molestias más comunes en personas que pasan muchas horas frente a las pantallas y muchas veces se origina por una mala postura y se intensifica con el sedentarismo . Sin embargo, existen ejercicios muy simples que se pueden realizar en casa sin elementos y que ofrecen alivio en pocos minutos.

La clave está en la constancia al hacerlos ya que practicarlos de manera regular permite relajar los músculos y prevenir que la incomodidad vuelva a aparecer. Estos movimientos son recomendados por fisioterapeutas como complemento a una rutina saludable aunque no sustituyen la atención médica en casos de dolor intenso o persistente.

Practicar estos cuatro ejercicios en secuencia lleva menos de diez minutos al día y puede marcar una diferencia.

Encogimiento de hombros

Estando de pie hay que elevar los hombros hacia arriba como si intentaras tocarlos con las orejas y mantener 5 segundos . Luego debemos soltar esa postura de golpe.

Hay que hacer una repetición de al menos diez veces. Este ejercicio activa los trapecios superiores y genera una descarga inmediata de tensión acumulada en el cuello.

Algunos consejos y recomendaciones para mejores resultados durante los ejercicios

Estos ejercicios simples conviene realizarlos lentamente y sin generar reacciones bruscas para evitar empeorar la molestia.

Por eso, una estrategia útil es hacerlos frente a un espejo al inicio para verificar que la postura sea la correcta.

Además, deberás mantener la espalda recta y los hombros relajados porque en estas actividades es fundamental el estiramiento efectivo.

La constancia es el punto importante, ya que lo ideal es integrar esta rutina a la mañana al despertar o durante pausas laborales para contrarrestar las horas de sedentarismo.

Incluso 5 minutos diarios cambian la presión en la zona y generan mejoras. Además se puede combinar con técnicas de respiración profunda para potenciar la relajación muscular.

Sin embargo, en el caso de que el dolor sea muy intenso o persista por varios días lo mejor es consultar con un especialista. Por eso, desde la Clínica Cleveland recomiendan que los estiramientos suaves son una herramienta eficaz para aliviar el dolor cervical y mejorar la movilidad siempre que se realicen con precaución y de forma progresiva.

Estos cuatro ejercicios físicos simples para la cervical son rutinas accesibles para quienes buscan aliviar tensiones desde casa sin necesidad de elementos adicionales. Una práctica con regularidad obtiene el alivio inmediato que estás buscando y además una prevención de molestias futuras.