11 de septiembre de 2025 - 21:15

Cómo eliminar los rayones en vidrios del hogar para siempre con 2 ingredientes caseros

Un método casero sorprende porque quita los rayones superficiales de los vidrios del hogar y recupera su transparencia original.

Esta solución es exclusiva para el hogar y funciona mejor en rayones superficiales de vidrio común.

Esta solución es exclusiva para el hogar y funciona mejor en rayones superficiales de vidrio común.

Foto:

WEB
Por Redacción

Los rayones en vidrios suelen molestar y parecer imposibles de eliminar al instante. Existe un truco casero con solo dos ingredientes sencillos que elimina las marcas superficiales y devuelve brillo a la superficie sin lijas ni pulidoras. Es ideal para arañazos leves y resulta económico y accesible para cualquier hogar.

Leé además

decile adios al papel higienico: ha llegado su sustituto, mas eficiente y ecologico

Decile adiós al papel higiénico: ha llegado su sustituto, más eficiente y ecológico

Por Andrés Aguilera
Pintar los árboles de blanco es una práctica ideal ante la llegada de la primavera porque ayuda a algunas especies a desarrollarse mejor.

Fin al misterio: para qué sirve pintar los troncos del árbol de color blanco y en qué época hacerlo

Por Redacción

Es una solución abrasiva suave que puede pulirse con solo un paño. Su mezcla combina dos ingredientes comunes y deben aplicarse con paciencia porque con una técnica correcta elimina esas pequeñas rayas incómodas y mejora la apariencia general del vidrio sin comprometer su transparencia en la mayoría de los casos.

pulir vidrios
Esta solución es exclusiva para el hogar y funciona mejor en rayones superficiales de vidrio común.

Esta solución es exclusiva para el hogar y funciona mejor en rayones superficiales de vidrio común.

La fórmula efectiva para eliminar rayones en los vidrios del hogar

Para el sitio Family Handyman, la mezcla efectiva ante los pequeños rayones es de pasta de dientes blanca que no sea en gel y bicarbonato de sodio de uso doméstico.

Su proporción adecuada es una cucharadita de pasta con una cucharadita de bicarbonato para formar una pasta cremosa y espesa que no chorree y antes de empezar probá en una esquina discreta para verificar la solución en el vidrio.

  • Antes de comenzar, lavá el vidrio con agua y jabón neutro y secá con un paño de microfibra para eliminar polvo y restos sueltos.
  • Aplicá una pequeña cantidad de la mezcla sobre el rayón con un paño de microfibra limpio o con un algodón.
  • Frotá con movimientos circulares suaves durante dos a cuatro minutos sin ejercer presión extrema.
  • Limpiá la zona con un paño húmedo para retirar residuos y secá. Si el rayón persiste, repetí el procedimiento una vez más pero no más de tres aplicaciones seguidas para evitar desgaste.
  • Pulí con un limpiavidrios comercial o con vinagre diluido y terminá de secar con paño suave para recuperar la transparencia.
pulir vidrios
Esta solución es exclusiva para el hogar y funciona mejor en rayones superficiales de vidrio común.

Esta solución es exclusiva para el hogar y funciona mejor en rayones superficiales de vidrio común.

Qué precauciones y recomendaciones hay que tener para obtener mejores resultados

Hay que entender que este truco no es milagroso ni universal, sino que funciona principalmente en rayones superficiales que afectan la capa externa del vidrio.

  • Si la marca es profunda o se siente con la uña es probable que requiera pulido profesional con abrasivos especializados como óxido de cerio o incluso el reemplazo del cristal.
  • Es ideal que no apliques la mezcla en vidrios con recubrimientos antirreflectantes o con películas protectoras sin confirmar antes porque la fricción puede dañarlos.
  • Para una correcta utilización debés usar siempre paños de microfibra para frotar y pulir y evitar esponjas abrasivas o estropajos metálicos que rayan aún más.
  • Además, hay que trabajar con movimientos suaves y controlar el tiempo de frote para no desgastar la superficie.
  • Si trabajás en una ventana alta o en puertas de ducha protegé las manos con guantes y ventilá el ambiente.
pulir vidrios
Esta solución es exclusiva para el hogar y funciona mejor en rayones superficiales de vidrio común.

Esta solución es exclusiva para el hogar y funciona mejor en rayones superficiales de vidrio común.

En mesas de vidrio y espejos antes realizá una prueba previa en una esquina poco visible, porque si la superficie queda opaca al terminar, tendrás que realizar un pulido especial con limpiavidrios y un paño seco para eliminar residuos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

la ceniza del asado no la tires mas: para que sirve y como usarla en casa

La ceniza del asado no la tires más: para qué sirve y cómo usarla en casa

Por Daniela Leiva
Antes de comenzar con los trucos conviene revisar desagües y cañerías ya que las cucarachas suelen utilizar esa vía de entrada.

Las cucarachas se mantendrán lejos del hogar con este simple método durante toda la primavera

Por Lucas Vasquez
Los pájaros necesitan un refugio natural abierto para la reproducción saludable del jardín.

No solo colibríes: cómo atraer tordos y pájaros carpinteros a tu jardín en el mes de septiembre

Por Lucas Vasquez
El ritual de la sal y el laurel no se trata de un acto mágico aislado, sino de un ritual simbólico tradicional del Feng Shui.

No es un incienso: qué significa quemar laurel y sal, según el Feng Shui

Por Lucas Vasquez