Cómo eliminar los rayones en vidrios del hogar para siempre con 2 ingredientes caseros

Los rayones en vidrios suelen molestar y parecer imposibles de eliminar al instante. Existe un truco casero con solo dos ingredientes sencillos que elimina las marcas superficiales y devuelve brillo a la superficie sin lijas ni pulidoras . Es ideal para arañazos leves y resulta económico y accesible para cualquier hogar .

Es una solución abrasiva suave que puede pulirse con solo un paño . Su mezcla combina dos ingredientes comunes y deben aplicarse con paciencia porque con una técnica correcta elimina esas pequeñas rayas incómodas y mejora la apariencia general del vidrio sin comprometer su transparencia en la mayoría de los casos.

Para el sitio Family Handyman , la mezcla efectiva ante los pequeños rayones es de pasta de dientes blanca que no sea en gel y bicarbonato de sodio de uso doméstico.

Esta solución es exclusiva para el hogar y funciona mejor en rayones superficiales de vidrio común.

Su proporción adecuada es una cucharadita de pasta con una cucharadita de bicarbonato para formar una pasta cremosa y espesa que no chorree y antes de empezar probá en una esquina discreta para verificar la solución en el vidrio.

Qué precauciones y recomendaciones hay que tener para obtener mejores resultados

Hay que entender que este truco no es milagroso ni universal, sino que funciona principalmente en rayones superficiales que afectan la capa externa del vidrio.

Si la marca es profunda o se siente con la uña es probable que requiera pulido profesional con abrasivos especializados como óxido de cerio o incluso el reemplazo del cristal .

Es ideal que no apliques la mezcla en vidrios con recubrimientos antirreflectantes o con películas protectoras sin confirmar antes porque la fricción puede dañarlos.

Para una correcta utilización debés usar siempre paños de microfibra para frotar y pulir y evitar esponjas abrasivas o estropajos metálicos que rayan aún más.

Además, hay que trabajar con movimientos suaves y controlar el tiempo de frote para no desgastar la superficie.

Si trabajás en una ventana alta o en puertas de ducha protegé las manos con guantes y ventilá el ambiente.

En mesas de vidrio y espejos antes realizá una prueba previa en una esquina poco visible, porque si la superficie queda opaca al terminar, tendrás que realizar un pulido especial con limpiavidrios y un paño seco para eliminar residuos.