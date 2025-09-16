Revelan la causa de muerte del femicida que cumplía condena en la cárcel de Almafuerte

El interno condenado por femicidio que fue encontrado sin vida en la cárcel de Almafuerte se habría quitado la vida, según indican los primeros avances de la investigación.

Arturo Antonio Sáez Millán (45 ) cumplía una condena de prisión perpetua por el crimen de su expareja Natalia Tagua , ocurrido en la noche del 20 de octubre de 2021, en San Rafael, y ayer por la mañana el hombre fue encontrado hallado muerto por personal penitenciario cuando inspeccionaba el Módulo 3-Ala 2 del penal ubicado en Cacheuta.

Cerca de las 7 del lunes, los guardias recibieron el aviso de que el interno Sáez Millán se encontraba tendido con un retazo de tela enroscada en el cuello.

Frente a la situación, autoridades del complejo solicitaron la presencia de personal de Área de Sanidad del Complejo para constar el fallecimiento, y dieron aviso a la Unidad Fiscal N 11 de Luján, que trabajó en el lugar.

La denuncia recayó en la Fiscalía de Homicidios que ordenó las pericias del caso en la celda, en tanto que el cuerpo de recluso fue derivado al Cuerpo Médico Forense, para la necropsia de rigor.

Según indicó una fuente judicial que trabaja en el caso, los primeros informes periciales indican que no hubo intervención de terceros en la muerte por lo que, en principio, todo indica que Sáez se habría quitado la vida durante la noche de domingo o la madrugada del lunes.

Ahora, la fiscal Andrea Lazo espera el informe final del forense para confirmar que se trató de un suicidio.

Condenado por femicidio

Arturo Antonio Sáez cumplía una condena por el delito de homicidio agravado por la relación de paraje preexistente y por mediar un contexto de violencia de género, llevando hasta el momento un tiempo de detención de 3 años y 10 meses.

El 15 de noviembre de 2022, Antonio Sáez Millán (por entonces de 42) había sido condenado a prisión perpetua, tras reconocer en un juicio abreviado que había apuñaló hasta la muerte a su expareja Natalia Tagua, en la noche del 20 de octubre de 2021.

Natalia Tagua fue asesinada por su expareja en San Rafael.

Acorralado por las pruebas, la defensa del femicida accedió a llegar a un acuerdo con la fiscalía y con la abogada del Cuerpo de Defensores Públicos de Mendoza, Daniela García. De ese modo llevó a cabo un juicio abreviado, en el cual el hombre se adjudicó el crimen.

Sáez Millán fue condenado por el juez Rodolfo Luque, luego de que el imputado reconociera haber apuñalado hasta la muerte a Tagua. Tras adjudicarse el femicidio, el magistrado lo sentenció a prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por haber sido cometido en contexto de violencia de género y por la relación de pareja pre existente.

Tagua ya había denunciado por violencia de género a su expareja, Antonio Sáez Millán. Por ese motivo, la Justicia le había dictaminado al hombre una prohibición de acercamiento, la cual nunca cumplió.

La mujer, que trabajaba en un comedor comunitario y estudiaba en una escuela nocturna, regresaba a su casa la noche del 20 de octubre de 2021, cuando fue sorprendida por su ex, quien la atacó a puñaladas en el cruce de Luzuriaga y Paula Albarracín, de la Ciudad de San Rafael, y salió corriendo buscando escapar.

Sáez y Tagua habían sido pareja hasta que ella decidió terminar con la relación cansada de sus maltratos.