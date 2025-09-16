Arrestaron a una pareja que atacó a cuchillazos a dos adolescentes en el parque San Martín

La situación, que ocurrió a plena luz del día, fue advertida gracias a las cámaras de seguridad y el accionar del CEO.

Arrestaron a una pareja que atacó con cuchillos a dos adolescentes en el Parque General San Martín.

Una rápida intervención policial permitió detener a una pareja que atacó con armas blancas a dos adolescentes en inmediaciones del parque General San Martín. El hecho ocurrió el sábado cerca de las 18 y se logró esclarecer gracias al trabajo conjunto del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) y la Unidad Central de Acción Rápida (UCAR).

Según informó el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza, las cámaras del Parque detectaron a un hombre y una mujer agrediendo a dos jóvenes en la zona de Paseo Camino del Medio y Ruiz Leal.

De inmediato, personal en biciclos que realizaba recorridos preventivos se desplazó hasta el lugar, logrando interceptar y reducir a los sospechosos en la intersección de Capitán Fragata Giacchino y Boulogne Sur Mer.

Arrestaron a una pareja que atacó con cuchillos a dos adolescentes en el Parque General San Martín La pareja quedó detenida luego de que la policía advirtiera la situación mediante las cámaras de seguridad y el seguimiento CEO. Gobierno de Mendoza Los detenidos, ambos de 25 años, portaban un cuchillo tipo asador y una navaja, que fueron secuestrados durante el procedimiento. Las víctimas recibieron atención médica y posteriormente fueron derivadas al Polo Judicial para formalizar la denuncia.