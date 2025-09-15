15 de septiembre de 2025 - 22:07

Carlos Paz: un alumno de 13 años murió en plena clase de Educación Física

El adolescente murió "por muerte súbita". Falleció en una plaza lindera al establecimiento escolar.

Un alumno de 13 años se descompensó y murió durante una clase de Educación Física.

Foto:

NA
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Este lunes, un alumno de 13 años murió súbitamente mientras se encontraba en una clase de Educación Física. El deceso ocurrió en una plaza de la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz.

El adolescente cursaba segundo año. Según trascendió, se descompensó en la plaza lindera al colegio del barrio Los Eucaliptos y fue derivado de emergencia al hospital Sayago.

“Alrededor de las 13.45, desde una plaza de calle Azopardo esquina Kant, de Villa Carlos Paz, fue trasladado un adolescente de 13 años al hospital municipal, donde médicos constataron su deceso por muerte súbita”, detalló la Policía de Córdoba, de acuerdo al reporte del medio local La Voz del Interior.

Aunque el personal de salud le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar a la víctima, luego constataron el deceso. Acto seguido, la fiscal Jorgelina Gómez ordenó la autopsia a fin de determinar las causas de la muerte.

