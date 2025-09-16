16 de septiembre de 2025 - 12:28

Intentó asaltar una bisutería con un destornillador y la pasó mal: los empleados lo redujeron a golpes

Ocurrió por la tarde en la provincia de Corrientes. Las imágenes del tenso momento se viralizaron en las redes.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un intento de robo terminó de la peor manera para un delincuente que, encapuchado y armado con un destornillador, intentó asaltar un local de bisutería y joyas en la ciudad de Corrientes. El hecho ocurrió el lunes por la tarde en el barrio Mil Viviendas, y todo quedó registrado en las cámaras de seguridad.

El ladrón, identificado como Juan Pablo G.B., de 38 años, irrumpió en el comercio pasadas las 14.30 con un destornillador en una mano y precintos en la otra. Amenazó al empleado que estaba detrás del mostrador, a quien arrinconó contra una puerta. Sin embargo, lejos de amedrentarse, la víctima repelió el ataque y comenzó un violento forcejeo.

El ruido alertó a otro trabajador, que salió del baño y se sumó a la defensa del local. Entre ambos lograron derribar al delincuente, que fue reducido a golpes y patadas en el suelo. Mientras uno lo mantenía inmovilizado, el otro pidió ayuda y rápidamente se acercaron vecinos para colaborar.

Dejame ir, boludo”, se escucha decir al ladrón en el video que se viralizó en las redes sociales.

Finalmente, efectivos de la Policía llegaron al lugar y trasladaron al asaltante detenido a la comisaría, donde quedó a disposición de la Justicia. En el procedimiento se secuestró el destornillador que utilizó para cometer el intento de robo.

