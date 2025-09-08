Una pareja disfrutaba la noche en el Dique Cipolletti y delicuentes golpearon al hombre y le robaron el auto

Un violento asalto ocurrió anoche en la zona del Dique Cipolletti, en Luján, donde una pareja fue abordada por delincuentes que, tras amenazarlos y golpear al hombre, les robaron pertenencias y el vehículo en el que se encontraban.
Un violento asalto ocurrió anoche. Los ladrones se llevaron, además del rodado, los celulares de los jóvenes y dinero.
El hecho se registró cerca de las 20.55, cuando M. S., de 23 años, y J. F., de 29, estaban dentro de un auto Volkswagen Gol Trend estacionado en el lugar. En ese momento fueron sorprendidos por varios sujetos y una mujer, quienes mediante amenazas los despojaron de sus pertenencias.
Antes de huir, los asaltantes golpearon en la cabeza al hombre y escaparon llevándose el vehículo, dos teléfonos celulares, una billetera con documentación y unos 11 mil pesos en efectivo.
En el caso intervino la Oficina Fiscal de turno de la Comisaría 11° de Luján, que inició la investigación para dar con los autores del robo.