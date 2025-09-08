8 de septiembre de 2025 - 11:04

Luego de una semana internado, murió el joven que chocó con su moto en Junín

Había chocado con su moto contra un camión, el lunes de la semana pasada y estuvo internado en grave estado desde ese día.

Luego de una semana internado, murió un joven que chocó con su moto en Junín (Gentileza Ministerio de Seguridad)&nbsp;

Luego de una semana internado, murió un joven que chocó con su moto en Junín (Gentileza Ministerio de Seguridad) 

Foto:

Por Enrique Pfaab

Inti Moreno, un joven de 19 años que estaba internado desde el lunes 1° de septiembre por las graves heridas sufridas en un accidente de tránsito, falleció en la tarde de este último domingo.

Leé además

Murió alumna de una escuela de Buen Orden en trágico accidente (Foto gentileza Radio Regional) 

Murió alumna de una escuela de Buen Orden en trágico accidente en San Martín

Por Enrique Pfaab
Ejarque volvió a las Naciones Unidas para defender a las personas con discapacidad

Murió Germán Ejarque, exfuncionario durante el gobierno de "Paco" Pérez y referente en discapacidad

Por Redacción Política

El accidente ocurrió a las 15 del lunes de la semana pasada, en el cruce de Carril Centro y calle Martínez, en la zona rural de Junín.

Allí un camión Dodge 1000 con acoplado cisterna, cruzaba el Carril Centro de sur a norte por la calle Martínez, yendo a una bodega cercana.

En tanto una moto Gilera 150 circulaba hacia el Este por Carril Centro e impactó contra el eje trasero del camión.

Esa moto era conducida por el joven Inti Moreno, que fue asistido en el lugar por el Servicio de Emergencia Coordinado y trasladado de urgencia al hospital Perrupato y luego al hospital El Carmen, debido a su cuadro grave, que incluía traumatismo encéfalo-craneano con fractura, trauma torácico y fracturas de costillas.

El joven quedó internado en la unidad de terapia intensiva, con pronóstico reservado y finalmente falleció este domingo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

 Tamy, el elefante asiático que falleció el pasado 24 de junio a los 55 años de edad.

La autopsia de Tamy: se reveló la causa por la que murió el elefante a sus 55 años

Por Redacción
Un violento asalto ocurrió anoche en la zona del Dique Cipolletti, en Luján.

Una pareja disfrutaba la noche en el Dique Cipolletti y delicuentes golpearon al hombre y le robaron el auto

Por Redacción Policiales
Se incendiaron cuatro galpones en la Feria de Guaymallén

Lo que dejó el incendio en la feria de Guaymallén: dos sospechosos, cuatro galpones arrasados y una bombera herida

Por Redacción Policiales
Las Heras: rifles de aire comprimido incautados.

In fraganti: la Policía frenó delitos e incautó armas gracias a la videovigilacia

Por Redacción Policiales