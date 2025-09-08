Luego de una semana internado, murió el joven que chocó con su moto en Junín

Había chocado con su moto contra un camión, el lunes de la semana pasada y estuvo internado en grave estado desde ese día.

Luego de una semana internado, murió un joven que chocó con su moto en Junín (Gentileza Ministerio de Seguridad)

Inti Moreno, un joven de 19 años que estaba internado desde el lunes 1° de septiembre por las graves heridas sufridas en un accidente de tránsito, falleció en la tarde de este último domingo.

El accidente ocurrió a las 15 del lunes de la semana pasada, en el cruce de Carril Centro y calle Martínez, en la zona rural de Junín.

Allí un camión Dodge 1000 con acoplado cisterna, cruzaba el Carril Centro de sur a norte por la calle Martínez, yendo a una bodega cercana.

En tanto una moto Gilera 150 circulaba hacia el Este por Carril Centro e impactó contra el eje trasero del camión.

Esa moto era conducida por el joven Inti Moreno, que fue asistido en el lugar por el Servicio de Emergencia Coordinado y trasladado de urgencia al hospital Perrupato y luego al hospital El Carmen, debido a su cuadro grave, que incluía traumatismo encéfalo-craneano con fractura, trauma torácico y fracturas de costillas.