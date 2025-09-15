15 de septiembre de 2025 - 18:30

Pensaron que era un ladrón, lo ataron a un auto y lo arrastraron por la calle: video del linchamiento

En las imágenes se escuchan los gritos del sujeto: “¡Pará, cortala ya amigo!”. La víctima sufrió severas heridas, pero se retiró por sus propios medios.

Fue arrastrado sobre el pavimento tras ser confundido por un ladrón.

Fue arrastrado sobre el pavimento tras ser confundido por un ladrón.

Foto:

Captura de video
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un violento episodio sorprendió en San Justo, La Matanza, donde un hombre fue atacado por vecinos luego de ser confundido y acusado de intentar robarle a una mujer. La situación terminó en un hecho extremo: lo ataron a un auto y lo arrastraron por la calle. El momento quedó registrado en video.

Leé además

Caso Solange Musse.

Caso Solange Musse: absolvieron a los funcionarios acusados y el padre confirmó que apelará

Por Redacción Policiales
el abogado de nicolas gil pereg hablo con aconcagua radio sobre su libro la defensa del gato

El abogado de Nicolás Gil Pereg habló con Aconcagua Radio sobre su libro "La defensa del gato"

Por Redacción

La víctima, identificada como Sergio Saccone, fue interceptada en la esquina de Charrúa y Montañeses, donde varios personas lo redujeron y lo inmovilizaron en plena vía pública. Minutos después, le ataron las piernas con una soga a un Renault Duster y lo arrastraron en el pavimento alrededor de la manzana.

“Yo no le robé a ninguna señora. ¡Hey pará, hey pará, cortala ya amigo!”, se le escucha decir al hombre arrastrado mientras es filmado por los testigos que manifiestan su sorpresa por la situación. "No, no es él", se escucha decir a una joven que observó el tenso momento.

Finalmente, la Policía concurrió al lugar, donde observó a Saccone que sufrió severas heridas. No obstante, la víctima se retiró por sus propios medios de la escena.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Lo condenaron a prisión y por sus huellas descubireron que tiene 10 causas bajo identidades diferentes.

Lo condenaron a prisión y por sus huellas descubrieron que tiene 10 causas con identidades diferentes

Por Redacción Policiales
El auxiliar del Grupo Especial de Seguridad (GES) Franco Nicolás Cuello, acusado de femicidio. Gentileza Poder Judicial. 

Juicio por femicidio en Godoy Cruz: el acusado es "un experimentado tirador del grupo GES"

Ofrecen $10.500.000 de recompensa por datos sobre tres hombres desaparecidos en Mendoza.

Ofrecen $10.500.000 de recompensa por estos tres hombres desaparecidos

Por Redacción Policiales
Accidente en la ruta 7: choque frontal entre motociclista y camión

Choque en la ruta 7: un motociclista herido tras impactar con un camión en la Curva del Soldado

Por Redacción Policiales