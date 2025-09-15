Pensaron que era un ladrón, lo ataron a un auto y lo arrastraron por la calle: video del linchamiento

En las imágenes se escuchan los gritos del sujeto: “¡Pará, cortala ya amigo!”. La víctima sufrió severas heridas, pero se retiró por sus propios medios.

Un violento episodio sorprendió en San Justo, La Matanza, donde un hombre fue atacado por vecinos luego de ser confundido y acusado de intentar robarle a una mujer. La situación terminó en un hecho extremo: lo ataron a un auto y lo arrastraron por la calle. El momento quedó registrado en video.

La víctima, identificada como Sergio Saccone, fue interceptada en la esquina de Charrúa y Montañeses, donde varios personas lo redujeron y lo inmovilizaron en plena vía pública. Minutos después, le ataron las piernas con una soga a un Renault Duster y lo arrastraron en el pavimento alrededor de la manzana.

“Yo no le robé a ninguna señora. ¡Hey pará, hey pará, cortala ya amigo!”, se le escucha decir al hombre arrastrado mientras es filmado por los testigos que manifiestan su sorpresa por la situación. "No, no es él", se escucha decir a una joven que observó el tenso momento.

Finalmente, la Policía concurrió al lugar, donde observó a Saccone que sufrió severas heridas. No obstante, la víctima se retiró por sus propios medios de la escena.