Armó una guarida en el baño de su casa, pero lo encontraron: así atraparon al narco más buscado de Santa Fe

La Policía encontró a Waldo Alexis Bilbao , que estaba prófugo desde 2023. El hombre está acusado de liderar una red de tráfico de cocaína con ramificaciones en Rosario , Córdoba y Buenos Aires. Mientras, su hermano y socio, Brian Bilbao , sigue con un pedido de captura vigente y una recompensa de 40 millones de pesos sobre su cabeza.

La detención del narco se dio tras una búsqueda que se prolongó durante casi dos años . Sin embargo, el prófugo se guarecía dentro del baño de su vivienda en Rosario . La captura del hombre más buscado de Santa Fe fue en la madrugada del sábado.

La detención se produjo en un departamento que está a escasa distancia del Monumento a la Bandera. En el momento del operativo, Bilbao -de 45 años- se encontraba acompañado por su pareja y otros miembros de su familia .

El despliegue policial fue encabezado por la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y la Unidad de Acciones Especiales de la Provincia de Santa Fe. La casa registrada tiene una particularidad: un habitáculo oculto detrás de una pequeña puerta metálica en el baño , que daba acceso a un espacio reducido conectado al interior del edificio.

De acuerdo a las imágenes difundidas, el escondite resultaba efectivo pero implicaba riesgos , ya que el hueco se extendía hasta la planta baja. Al respecto, desde Infobae detallaron que la captura de Bilbao fue posible tras lo que las autoridades describieron como “minuciosas investigaciones” .

Cabe recordar que se trata de causa instruida por el Juzgado Federal Nº3 de la Procunar, que había emitido un pedido de captura de alto perfil. Además, la peligrosidad atribuida al fugitivo motivó la activación de una recompensa de 40 millones de pesos para quienes aportaran información precisa sobre su paradero. Finalmente, el allanamiento permitió localizarlo cuando estaba oculto en el habitáculo del baño.

Embed #CadaDía | Capturaron a Waldo Bilbao, uno de los prófugos más buscados del narcotráfico local. "La investigación llevaba mucho tiempo y el fiscal no autorizó para completar la detención", dice Omar Pereira, Sec. de Seguridad Pública. pic.twitter.com/HLBeJMQeFu — elTresTV (@elTresTV) September 15, 2025

Los expedientes de los hermanos Bilbao

Según los expedientes judiciales, Bilbao desempeñaba un papel central en la organización criminal encabezada por su hermano Brian Bilbao, quien continúa prófugo. Las pruebas reunidas por la Justicia Federal apuntan que Waldo Bilbao se encargaba de gestionar parte de los fondos provenientes del narcotráfico, canalizándolos hacia distintas actividades para su lavado.

Ambos hermanos acumulan antecedentes por tráfico de drogas desde 2019. En ese marco, fueron señalados como líderes de una estructura dedicada a la distribución de cocaína en Rosario, Córdoba y Buenos Aires.

Waldo Bilbao, el narco más buscado de Rosario Waldo Bilbao, el narco más buscado de Rosario. rosario3

La fuga de los Bilbao sucedió en octubre de 2023, luego de evadir una serie de allanamientos que desmantelaron parte de su red. Previo a este episodio, en abril de 2019, Waldo Bilbao había sido arrestado con casi 600 gramos de cocaína y procesado por tenencia con fines de comercialización. Tras recuperar la libertad, consolidó y expandió las operaciones de la organización junto a su hermano, conocido en el ambiente como “el innombrable”.

Las investigación de las autoridades permitieron establecer que la red de los Bilbao utilizaba al menos tres avionetas para transportar la droga. Siguiendo las pruebas recabadas por la Justicia, la cocaína era comercializada a un valor de 5.400 dólares (USD) por kilo.