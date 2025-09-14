Cayeron 8 narcos en Mendoza tras un megaoperativo: nueve allanamientos y un millonario secuestro

La organización dedicada al narcotráfico operaba en Guaymallén, Las Heras, San Martín y Rivadavia. Se incautó cocaína, marihuana, millones de pesos y dólares, celulares, rodados, entre otros elementos.
Ocho personas fueron detenidas en Mendoza tras una serie de operativos vinculados a la tenencia y comercialización de drogas. Los procedimientos incluyeron nueve allanamientos en distintas zonas de la provincia y permitieron el secuestro de estupefacientes, dinero en efectivo, vehículos y otros elementos de interés para la causa.
Las medidas fueron ordenadas por la Justicia Federal y llevadas a cabo por Gendarmería Nacional, en el marco de una investigación que apunta a una organización dedicada al narcotráfico. Los sospechosos, cinco hombres y tres mujeres, quedaron a disposición del Juzgado Federal N.° 3 y fueron trasladados a la Unidad Penitenciaria Federal U32.
Desbarataron una banda narco en Mendoza.
Desbarataron una banda narco en Mendoza.
Gendarmería Nacional
Allanamientos en 4 departamentos
Durante los allanamientos en Guaymallén, Las Heras, San Martín y Rivadavia se incautaron dosis de cocaína y marihuana listas para su comercialización además de 83 plantas de cannabis sativa, balanzas de precisión, un invernadero móvil y 27 celulares.
También se encontraron más de $5 millones y 1.800 dólares en efectivo, junto a siete vehículos que habrían sido utilizados por la organización. La investigación está caratulada bajo la Ley 23.737 y continuará con el análisis del material secuestrado para determinar el alcance de la red desarticulada.
Desbarataron una banda narco en Mendoza.
Desbarataron una banda narco en Mendoza.
Gendarmería Nacional
Desbarataron una banda narco en Mendoza.
Desbarataron una banda narco en Mendoza.
Gendarmería Nacional