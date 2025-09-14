Cayeron 8 narcos en Mendoza tras un megaoperativo: nueve allanamientos y un millonario secuestro

La organización dedicada al narcotráfico operaba en Guaymallén, Las Heras, San Martín y Rivadavia. Se incautó cocaína, marihuana, millones de pesos y dólares, celulares, rodados, entre otros elementos.

Ocho personas fueron detenidas en Mendoza tras una serie de operativos vinculados a la tenencia y comercialización de drogas. Los procedimientos incluyeron nueve allanamientos en distintas zonas de la provincia y permitieron el secuestro de estupefacientes, dinero en efectivo, vehículos y otros elementos de interés para la causa.

Las medidas fueron ordenadas por la Justicia Federal y llevadas a cabo por Gendarmería Nacional, en el marco de una investigación que apunta a una organización dedicada al narcotráfico. Los sospechosos, cinco hombres y tres mujeres, quedaron a disposición del Juzgado Federal N.° 3 y fueron trasladados a la Unidad Penitenciaria Federal U32.

Desbarataron una banda narco en Mendoza. Desbarataron una banda narco en Mendoza. Gendarmería Nacional Allanamientos en 4 departamentos Durante los allanamientos en Guaymallén, Las Heras, San Martín y Rivadavia se incautaron dosis de cocaína y marihuana listas para su comercialización además de 83 plantas de cannabis sativa, balanzas de precisión, un invernadero móvil y 27 celulares.

También se encontraron más de $5 millones y 1.800 dólares en efectivo, junto a siete vehículos que habrían sido utilizados por la organización. La investigación está caratulada bajo la Ley 23.737 y continuará con el análisis del material secuestrado para determinar el alcance de la red desarticulada.